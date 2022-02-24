台東愛心菜販陳樹菊阿嬤遭冒名設立臉書粉絲專頁，24日在台東縣長饒慶鈴陪同之下，她特地向大家公開澄清「不懂3C產品，也未委託任何人設立臉書帳號」。雖然她表示暫不追究，但台東縣警局表示已受理並成立專案調查中。
「什麼叫做臉書啊？我只懂賣菜」72歲的樹菊阿嬤說，10日時曾接到不明來電，稱她已授權同意拍攝公益廣告，她先是困惑然後起疑。她說，才剛換電話就被掌握，「擔心不只有她、其他人也一起受害」，若遭不法人士心存歹念向愛心民眾勸募或進行任何不法勾當，恐怕更多人上當，因此趕緊請台東縣府及警方協助處理。
對此，台東縣警局刑大隊長黃維和說明，目前在臉書頁面搜尋可查到不只1個陳樹菊的帳號或社團，其中1個帳號不僅冒用她的名字、也盜取照片且留有電話等陳樹菊阿嬤的私人訊息，恐使他人誤信，已成立冒名申設帳號的違法事證。
饒慶鈴指出，現行詐騙手法與網路犯罪密不可分，臉書為大眾普遍使用的社群軟體，難免衍生各類犯罪型態，除了社群一頁式廣告詐騙外，各種詐騙手法層出不窮，呼籲民眾平時多加留意相關訊息，也切勿以身試法。
台東縣警局提醒，民眾冒用他人名義登載臉書、設立粉絲專頁或成立社團恐觸法；冒名社群進行詐騙的行為，可能違反偽造文書、著作權法第91條、刑法第339條之4的「加重詐欺罪」等，可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。
此外，黃維和進一步指出，若民眾平時有使用臉書習慣，卻未加以指證冒名帳號，事後若有他人發生財損事宜，恐有默認之嫌，仍需多加留意。
此外，台東縣警察局積極防範、查緝詐欺犯罪成果斐然，去年底破獲假投資詐欺機房案，另在23日治安會報中，頒授金融機構行員協助攔阻詐騙案2件，包括假投資及假交友，一共攔阻詐騙金額新台幣70萬元，查緝及攔阻詐欺成果斐然，感謝警民合作，共同維護縣民安全。
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