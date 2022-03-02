民眾看到造勢發雞蛋紛紛直呼特別，10點半未到就有長長排隊人龍。（陳夢茹攝）

全台蛋荒，雞蛋成選舉造勢好物。（陳夢茹攝）

年底將舉行九合一選舉，桃園市八德區市議員選戰激烈，許多人開始掛起看板、勤跑基層，光國民黨八德區新參選人就有5人，由於去年底以來，全台發生蛋荒，從事廣告業逾30年的趙宏勳行銷點子多、腦筋動得快，造勢祭出「發雞蛋」吸引民眾，果然大受歡迎、民眾叫好，打開知名度。

八德區市議員選戰逐漸在街頭開打，除了現任的議員外，還有不少人生面孔掛起選舉看板，提高曝光度。過去多數參選人會在市場或街頭發面紙、扇子、饅頭、吐司等，但現在搭上蛋荒，雞蛋儼然成為選舉造勢最吸睛的小物。

趙宏勳的團隊為了造勢活動跑遍各蛋行準備2000顆雞蛋，2日一早先發號碼牌，10點半開始1人發2顆雞蛋，不少民眾路過看到馬上停下來詢問，甚至有開車的民眾搖下車窗要拿號碼牌。排隊阿嬤直呼，「安捏很好，現在都買不到蛋」，有阿伯趕快打電話號招親朋好友來拿雞蛋，另還有人替趙宏勳加油打氣，鼓勵新人投入選戰。

趙宏勳是八德在地子弟，從事廣告業逾30多年，承接過不少民代的廣告業務。他說，身為老百姓深知蛋荒嚴重影響民生，即便目前國民黨黨內初選人選眾多，他也想為家鄉貢獻、放手一博，因此在造勢活動上選中雞蛋來發放，希望能在民眾心中留下深刻印象。

農業局表示，桃園去年第4季產出近2300萬顆蛋，產量維持並無大幅下跌，產地價格約1台斤46元。主要是冬天冷母雞不下蛋，加上中南部曾因禽流感撲殺幾十萬隻蛋雞，而桃園仍仰賴中南部的蛋，才會出現蛋荒情形，不過近期天氣回暖，母雞開始會陸續下蛋，蛋荒情形應可以逐漸緩解。