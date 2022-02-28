今晚明華園總團當家小生孫翠鳳華麗登台，吸引全場目光。（謝瓊雲攝）

今晚明華園總團當家小生孫翠鳳華麗登台，吸引全場目光。（謝瓊雲攝）

今晚明華園總團當家小生孫翠鳳華麗登台，吸引全場目光。（謝瓊雲攝）

歌仔大戲《流星》道具布景華麗，還運用多元手法，包括芭蕾、太極武術及魔術燈光效果，全程精彩絕倫，讓大家看得意猶未盡。（謝瓊雲攝）

228連假最後一天，明華園戲劇總團在北斗為彰化縣民，帶來精彩難忘又美好的一晚。（謝瓊雲攝）

北斗奠安宮停車場人潮滿滿。（謝瓊雲攝）

歌仔大戲《流星》道具布景華麗，還運用多元手法，包括芭蕾、太極武術及魔術燈光效果，全程精彩絕倫，讓大家看得意猶未盡。（謝瓊雲攝）

彰化「建縣三百大放藝彩-鄉鎮藝術巡演」，28日晚間由國人最喜愛的傳統藝術表演團體「明華園戲劇總團」打頭陣，在北斗奠安宮停車場，帶來精采又場景華麗的歌仔大戲《流星》，吸引滿場的戲迷粉絲，下午就到場卡位守候，全程到場觀賞的彰化縣長王惠美表示，好戲連台，3月周末還有三場將接力在二林、田中和鹿港登場，歡迎鄉親戲迷把握機會共襄盛舉。

今晚演出，明華園總團推出一級陣容，由團長陳勝福、無敵小生孫翠鳯領銜，不但卡司堅強，更是把劇院級的演出劇碼搬到戶外來與民眾一起同樂，帶來五星級的五感享受。

王惠美說，這部大戲《流星》，劇碼情節跟過去不太一樣，不再以男性為主角，而是以女旦為主，是一齣浪漫愛情武俠劇。全場不但道具布景華麗，還用了很多不同手法，包括芭蕾、太極武術，及魔術燈光效果，民眾可以欣賞如何把這些元素放入傳統戲劇中，陳勝福老師非常厲害，策畫劇情多元，全程精彩絕倫讓大家看得意猶未盡。

文化局指出，去年10月縣府分別在和美、溪湖、員林與彰化，安排大型舞台演出，結果場場爆棚，獲得觀眾們熱烈回響，因此今年特別選在春暖花開的時節，再度規畫四場優質的傳統戲曲表演，為愛好傳統戲曲表演的鄉親們，帶來不同類型的傳統戲曲藝術饗宴。

文化局表示，鄉鎮藝術巡演還有3場，3月11日(五)二林文化教育園區／薪傳歌仔戲劇團《鐵面情》、3月13日(日)田中鎮景松文化教育園區／明華園日字團《閻羅借魂》、3月20日(日)鹿港鎮立體育場／明華園總團《俠貓》，皆於晚間7時30分開演，一律免票入場，歡迎鄉親屆時一同共襄盛舉。