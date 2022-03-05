3月3日全台大停電，經濟部長王美花將責任推給台電基層操作不當，強調台灣不缺電。這種說法，猶如先前的台灣不缺疫苗，只是還沒送來；不缺雞蛋，而是得等到3月。顛覆邏輯的卸責話術，追求精神勝利的阿Q精神，全都如出一轍。或許，與其說台灣有五缺，不如說只剩一缺，缺了有為有守的政府。

去年3月迄今，國內共發生6次重大停電，除3次全台性停電，還包括彰化、北市及新北3次區域型大停電。但每次出錯，主管機關經濟部歸咎原因，從一顆按鈕，到一張椅子，千錯萬錯都不是缺電的錯。

事實是，蔡政府上任後，台電從以往的國營事業模範生開始一落千丈，各種千奇百怪的出包，都是以前不會發生，現在卻一再上演。追究根本原因，關鍵就在於綠能上不來，造成各類型發電基礎設備量能全開，經常性處於滿載狀態；加速耗損之餘，疲於奔命的台電人力又如何負荷得了？

如今再次停電，行政院長蘇貞昌一如以往要求寫報告。但去年513、517停電後，經濟部成立「穩定供電專案小組」，難道此次停電的原因不在其改善範圍？尤其蘇貞昌說，此次事件凸顯電網韌性不足，政府會改善系統。但他難道忘了，早在2020年政院已砸下785億推動「智慧電網總體規劃方案」，宣稱要更新全台電網系統，為何2年來仍不見成效？在2025非核家園不變的前提下，眼前所有補救措施，難道不都是治標不治本？

蔡政府必須面對的是，眼前的停電，都與非核家園互有因果關係；跳電，只是錯誤能源政策的冰山一角。若繼續視而不見，接下來要迎來的，將會是比「有電送不出」嚴重千百倍的缺電危機。