免廢市集‧野餐派對邀請民眾將家中用不到的物品，分享給需要的人。（邱立雅攝）

竹市環保局26日舉辦今年首場「免廢市集‧野餐派對」，邀請民眾不用交換、不用金錢，在公園綠地中分享二手好物。當天超過50個攤位，造訪民眾高達2000人，不少人端出家中珍藏好物，讓惜物之人享受挖寶樂趣，同時也在草地上野餐，度過舒適美好的下午。

台灣人愛物惜物，常對於家中使用不到的物品不知如何處理為宜，環保局特別與新竹市免廢市集社團合作，於今年2至12月期間，每月第3周或第4周假日，於大湳雅公園舉辦免廢市集活動，用「免費分享」的方式，提供不用品的最佳去處，讓家中沉寂已久的物品舊愛變新歡，找到新主人、發揮新價值，達到資源循環再利用，減少垃圾量及資源浪費。

環保局長江盛任表示，免廢市集採取不用交換、不用金錢的分享模式，民眾整理出家中不用品，自備野餐墊，直接到免廢市集擺攤免費分享。攤主可以先到市集服務台領取派對餐飲乙份和攤主圍裙，穿上攤主圍裙讓尋寶民眾可以識別詢問，若家中沒有野餐墊，也可於市集服務台借用。野餐墊和攤主圍裙用後歸還，環保局會清潔消毒後，於下次市集循環使用。

當天下午許多民眾趁著假日，將家不用的物品帶往大湳雅公園，讓物品能與惜物之人分享。環保局統計，現場攤位超過50攤，造訪民眾達2000人，顯見對於該活動相當踴躍參與，觀察現場以衣服為最大宗，部分為民生用品。

現場攤位也赫見市議員林彥甫前來擺攤，他說自己帶了20幾件衣服，一擺出來幾乎秒殺，讓他相當有成就感，他也開玩笑表示，要是家中清出1坪大的空間，「等於現賺10幾萬」，笑翻眾人。

「免廢市集‧野餐派對＠新竹市」辦理地點於大湳雅公園走道兩側，今年以共舉辦11場次，除了26日之外，接下來辦理日期為3月19日、4月23日、5月21日、6月18日、7月17日、8月20日、9月17日、10月22日、11月19日、12月18日，市集日期可能因天候等因素異動，請查詢新竹市環境保護局資源回收網。