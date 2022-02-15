家中外傭染疫 香港政務司長李家超居家自我隔離 19:462022/02/15 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港政務司司長辦公室發言人今天（2月15日）表示，政務司司長李家超家中的一名外籍家庭傭工，今天進行新冠病毒快速測試，結果為初步陽性。（香港中通社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港政務司司長辦公室發言人今天（2月15日）表示，政務司司長李家超家中的一名外籍家庭傭工，今天進行新冠病毒快速測試，結果為初步陽性，該名外傭會盡快按衛生署指引，交回深喉唾液樣本作化驗。 李家超及家人已進行新冠病毒快速測試，結果為陰性，並會盡快交回深喉唾液樣本作化驗。為謹慎起見，李家超返回家居進行自我隔離。 李家超原定今天下午透過網路視訊出席立法會財務委員會會議，向財委會申請第六輪防疫抗疫基金撥款；後來改由商務及經濟發展局局長邱騰華代為帶領相關官員出席。 香港疫情嚴峻 單日陽性破3000人 香港逾2000例確診 創單日新高 #李家超 #新冠肺炎 #香港 #外傭 #自我隔離 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 港第六輪防疫基金 政務司長：更著重支援個人 首推臨時失業支援 17:282022/02/14 兩岸 港府政務司長率團抵深 今與陸商討援港抗疫措施 09:482022/02/12 兩岸 港府敲定5工作組召集人 與大陸對接抗疫工作 11:252022/02/14 兩岸 英國王儲妻卡蜜拉情人節確診 夫查爾斯4天前二度染疫 20:322022/02/14 國際 單日確診再創高 港府尋求陸支援 04:102022/02/13 全球財經 港疫情爆發 港媒：北京援港 料派大量人車擴大檢測量 11:012022/02/12 兩岸 台商返越南前PCR復陽 Ct值高、不具傳染力 中市進行足跡清消 16:332022/02/15 生活 觀策站》台灣內的「正名」行動已走火入魔（宋磊） 19:202022/02/15 海納百川 高雄資源回收廠深夜突大火 烈焰濃煙沖天狂燒500平方公尺 10:162022/02/12 社會 香港增1514例確診 暫不考慮封城 04:102022/02/13 焦點新聞 紙風車演員學布袋戲 搬演《哪吒鬧龍宮》 21:062022/02/14 生活 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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