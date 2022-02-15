香港政務司司長辦公室發言人今天（2月15日）表示，政務司司長李家超家中的一名外籍家庭傭工，今天進行新冠病毒快速測試，結果為初步陽性，該名外傭會盡快按衛生署指引，交回深喉唾液樣本作化驗。

李家超及家人已進行新冠病毒快速測試，結果為陰性，並會盡快交回深喉唾液樣本作化驗。為謹慎起見，李家超返回家居進行自我隔離。

李家超原定今天下午透過網路視訊出席立法會財務委員會會議，向財委會申請第六輪防疫抗疫基金撥款；後來改由商務及經濟發展局局長邱騰華代為帶領相關官員出席。