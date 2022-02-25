下周國際新聞事件
2/28 周一 日本元月工業生產/零售銷售
澳洲元月零售銷售
美國2月芝加哥採購經理人指數PMI
業績報告：HP、Novavax、Zoom、Lordstown
3/01 周二 澳洲2月Markit製造業PMI/央行利率決議
日本2月Jibun銀行製造業PMI
德國元月零售銷售/2月通膨
法、德、歐元區、美國2月Markit製造業PMI
英國2月Markit/CIPS製造業PMI
美國2月ISM製造業PMI
業績報告：AMC電影院、Target
3/02 周三 美國API能源庫存
澳洲上季經濟成長率GDP
德國2月失業率
歐元區2月通膨
美國2月ADP就業報告
美國EIA能源庫存
業績報告：百思買
3/03 周四 澳洲2月Markit服務業PMI
韓國上季經濟成長率GDP
日本2月Jibun銀行服務業PMI
法、德、歐元區、美國2月Markit服務業PMI
英國2月Markit/CIPS服務業PMI
歐元區元月失業率
美國初次申請就業補助
業績報告：好市多、Gap
3/04 周五 韓國2月通膨
日本元月失業率
歐元區元月零售銷售
美國2月失業率
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