下周國際新聞事件

2/28　周一 日本元月工業生產/零售銷售

澳洲元月零售銷售

美國2月芝加哥採購經理人指數PMI

業績報告：HP、Novavax、Zoom、Lordstown

3/01　周二 澳洲2月Markit製造業PMI/央行利率決議

日本2月Jibun銀行製造業PMI

德國元月零售銷售/2月通膨

法、德、歐元區、美國2月Markit製造業PMI

英國2月Markit/CIPS製造業PMI

美國2月ISM製造業PMI

業績報告：AMC電影院、Target

3/02　周三 美國API能源庫存

澳洲上季經濟成長率GDP

德國2月失業率

歐元區2月通膨

美國2月ADP就業報告

美國EIA能源庫存

業績報告：百思買

3/03　周四 澳洲2月Markit服務業PMI

韓國上季經濟成長率GDP

日本2月Jibun銀行服務業PMI

法、德、歐元區、美國2月Markit服務業PMI

英國2月Markit/CIPS服務業PMI

歐元區元月失業率

美國初次申請就業補助

業績報告：好市多、Gap

3/04　周五 韓國2月通膨

日本元月失業率

歐元區元月零售銷售

美國2月失業率

微軟在台資料中心 今年動工
蔡得勝：兩岸若開打 大陸會直取台灣
#PMI #美國 #Markit #製造業 #歐元區