香水是一套隱形的服飾，無形中呈現出個人獨特的韻味，今年春天Jo Malone London、嬌蘭、narciso rodriguez納西索、FURLA推出香水新品，用全新香氣迎接春季的到來。

▍1.Jo Malone London全新地中海花園系列

今年春天Jo Malone London推出全新地中海花園系列，以代表地中海的澄靜又透明瓶身，和地中海建築的標誌性白色裝飾為瓶身主軸，光滑又各異其趣的大理石紋鵝卵石瓶蓋設計，則讓人聯想到海水沖刷過的痕跡，也是此系列的一大特色，每位消費者買到的香水瓶蓋都略有不同。

Jo Malone London全新地中海花園系列香水的瓶蓋呈現大理石、鵝卵石紋路，每個瓶蓋都略有不同。（邱映慈攝）

全新地中海花園系列一共帶來兩款全新香水：地中海水仙香水和地中海苦橙香水，並復刻回歸極受歡迎的合歡花香水。「地中海水仙香水」為迷人的陽光花香，結合馬達加斯加的天然香草莢萃取物與陽光花香分子，並將依蘭依蘭的柔軟氣息、溫暖的香草與柔滑質地如奶油般的誘人檀香交織。「地中海苦橙香水」是一款全新馥奇香調香水，充滿活力的柑橘被溫暖的琥珀香調，與珍貴的鳶尾根花香加以點綴，一聞上癮。「合歡花香水」香調中結合了杏桃般清新，帶著些許辛香氣息的白胡椒，柔美的天芥菜與粉嫩香氣縈繞交織，在樹苔的烘托下更顯深度，愉悅的清新花香揮灑著迷人氣息。

地中海花園系列推出兩款全新香水：地中海水仙香水和地中海苦橙香水，並復刻回歸極受歡迎的合歡花香水。（邱映慈攝）

▍2.嬌蘭花綻舞櫻淡香水

嬌蘭全新限量「花綻舞櫻淡香水高訂精繡蜂印瓶」以「賞夜櫻」為靈感來源，特別與日本藝術家杉浦今日子創立的刺繡工作室「今日子創藝工坊」合作，結合高訂時裝級刺繡美學，讓嬌蘭品牌瑰寶、象徵皇室的經典蜂印香水瓶以全新風貌誕生，於全台7個限定櫃點與法國嬌蘭台灣官方線上旗艦店同步限量販售。

嬌蘭特別與日本藝術家杉浦今日子創立的刺繡工作室「今日子創藝工坊」合作，匯集多位手藝精湛的日本刺繡工藝家，為2022年版櫻花香水瓶訂製精美高貴的花卉裝飾。（邱映慈攝）

花綻舞櫻淡香水香氣由淡雅的佛手柑與精緻的綠茶調和諧交融，接著是溫柔靜美的櫻花、迷濛的紫丁香，以及薄暮時瀰漫在空氣中的茉莉，其細緻的香氣乘著朦朧的白麝香香跡，一如櫻花乘著微風紛飛，無數的月光花瓣點亮了夜空。

▍3.narciso rodriguez納西索嫣紅繆思女性香精

Narciso Rodriguez納西索推出全新「for her MUSC NOIR ROSE 嫣紅繆思女性淡香精」，以明媚的花香琥珀調為主軸，前調從甜香義大利佛手柑、微辛粉紅胡椒與酸甜柑橘展開，帶來明亮繽紛的驚喜，中調喚醒麝香轉化成柔滑氣韻，引領嬌豔晚香玉花香、輕盈李子果香，濃郁的花果氣息逐漸收攏，尾韻東方香草、印尼廣藿香帶來奶油般的醇厚香甜，溫柔包覆基調絨面皮革氣息，揭開旅程最終的神秘面紗。

narciso rodriguez納西索嫣紅繆思女性香精。（圖／品牌提供）

▍4.FURLA AUTENTICA靜謐花語淡香精

義大利經典皮件品牌FURLA推出全新系列香水AUTENTICA靜謐花語淡香精，呼應著春天百花的嬌嫩綻放，以多種花卉為核心調配出春意盎然輕盈的香氛作品，看似輕盈的花香系香水，特別調製了帶著些許杏仁香氣的櫻花氣息，並以精緻廣藿香畫龍點睛結尾，如此意外的碰撞搭配是造就此款香氛受歡迎的秘密。