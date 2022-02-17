量販超市祭出家用品回饋戰，其中全聯統計年度熱銷商品，搭配疫情趨勢，推出洗衣球、衣物芳香豆、漱口水等全聯價5折起；家樂福提前進攻38女人節檔期，雅詩蘭黛小棕瓶不到5折破盤價，讓小資女寵愛自己。

全聯發現，近年消費者對於衣物保護更講究，如洗衣球2021年的銷量，就較2020年成長超過6成；而衣物芳香顆粒的接受度也逐漸提升，去年銷量成長超過4成；及受疫情影響，長期配戴口罩，使民眾更注重口腔衛生，漱口水的銷量也連年成長，去年亦較前年超過兩位數增長。

全聯ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊，特價249元。（全聯提供）

鑑於銷售趨勢，全聯囊括「洗衣儀式感升級」、「疫情下的口氣清新」等熱門主題，推出商品大展，祭出百件商品全聯價5折起回饋，讓消費者平價購入熱銷好物。

家樂福提前佈局38寵愛女神節，精選超過百種輕奢美妝、質感洗沐等產品，打造質感生活節。如經典的雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露，原價6750元、特價3399元，蘭蔻超未來肌因賦活露原價5680元、特價3280元，皆是罕見的單品優惠價，全台限量100組；Jo Malone香水也每瓶只要1688元，適合小資女犒賞自己。

家樂福指定商品消費滿688元，可以市價42折加購歐舒丹護手霜乙組。（家樂福提供）

除保養品外，家樂福也推薦飛利浦Adele AI溫控護髮吹風機、TESCOM白金奈米水霧吹風機，皆有優惠價。即起至2月22日會員購買清潔保養品、美妝品、衛生用品滿688元，可以市價42折的499元，加購歐舒丹護手霜乙組。