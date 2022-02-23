居家運動風氣仍持續盛行， 喬山健康科技就宣布與World Gym世界健身俱樂部攜手，推出了全新健身頻道「[email protected]」、「[email protected]」上線，為World Gym首次推出的線上課程，「@MIRROR健身魔鏡與@CYCLE健身飛輪」會員每月100元即可訂閱線上課程，首波已有超過200支影片上線，未來每周將再持續更新課程，透過「[email protected]」、「[email protected]」，不必再煩惱要戴著口罩運動，即可在家輕鬆上健身課。
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