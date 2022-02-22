永豐金證券2021年獲利成績亮眼，數位創新、財富管理、複委託等業務再登高峰，為持續儲備各項業務發展所需人才，宣布啟動「2022年度人才招募計劃」，預計吸納350位新血加入創歷年之冠。

永豐金證券350位新血的人才需求包括數位金融、資訊科技、財富管理、投銀承銷、金融交易等專業領域，並針對應屆畢業新鮮人，推出MA（儲備幹部）與STP（Sinotrade Talent Program；財富管理人才培育計劃）二項重要人才發展計畫。

永豐金證券去年推出第一屆「儲備幹部（MA）計劃」成效良好，今年將再招募第二屆MA，以首年百萬年薪待遇、及實作代替實習的一年完整培訓，培育以「策略幕僚」為架構的儲備專案管理及經營管理人才，今年招募「策略營管組」及「金融交易組」二個組別，合計招募11名，提供給對金融證券市場有濃厚興趣的優秀年輕人才最佳選擇。

永豐金證券新鮮人培育計劃MA及STP皆自3月起跑，將舉辦10場次校園說明會及博覽會活動，並同步對外徵件，MA至4月底止，STP至5月底止。