小米今日推出搭載聯發科(2454)Helio G96處理器的中階機款Redmi Note 11S，主打新一代1億像素、價格7千有找，更與YouTube結盟合作，提供新機給YouTube Premium免費試用2個月，為一有創意的異業結合。

小米今日宣布，成為YouTube合作夥伴，將提供於今(22)日發表的Redmi Note 11S及Redmi Note 11系列新機2個月YouTube Premium免費試用，同時提供已發表的Xiaomi指定機款用戶，享尊榮3個月YouTube Premium免費試用，試用期間用戶將享零廣告干擾、可於背景播放和離線播放的YouTube影音內容。另外，YouTube Premium更包含YouTube Music訂閱服務，用戶可沉浸在無限制且不受廣告中斷的音樂世界中，享受8000萬首官方歌曲和專輯、現場演奏、翻唱和混音等高品質音源。

小米國際業務發展總監Hanson Han表示，隨著每年線上影音內容消費趨勢的增加，相信讓用戶以全新模式享受高品質的數位內容，對智慧型手機體驗是非常重要的。本次成為YouTube合作夥伴，讓小米的用戶能不被打擾地觀看他們喜歡的影音內容；希望這將只是個開始，小米將致力於讓用戶們享受最大效益。

小米Redmi Note系列全球累計銷量已突破2.4億台，於今日宣布在台灣市場推出新一代1億像素的Redmi Note 11S，以不到7千元的親民價格提供超越同級的旗艦規格，搭載1億像素AI四鏡頭相機，6.43吋90Hz AMOLED流暢螢幕，以及聯發科Helio G96處理器搭配33W Pro快速充電，在各方面都為用戶提供高品質體驗，將相機、螢幕、續航及快充等功能都升級不加價，再度重新定義中階機款的標準。