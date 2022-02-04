路透社統計顯示，法國衛生部今天通報新增27萬4352起確診病例，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，境內確診累計達2015萬例，死亡病例累計達近13萬2000例。

法國衛生部沒有公布自1月中以來的累計確診病例，當時的感染病例累計逾1400萬例。自那之後，新增病例的7天平均值維持在每日30多萬例，每3天增加約100萬例。

法國頭幾起病例是在2020年1月底通報。在2020年到2021年，新增病例的7天平均值罕見增至每日3萬多例。

但隨著2021年底出現具高度傳染力的Omicron變異株，耶誕節過後，新增病例的7天平均值來到每天10萬多例，法國境內確診在今年1月1日破1000萬例。

隨著感染率加速上升，新增病例的7天平均值在1月25日創下新高，來到每天36萬6000多例。

自那之後，確診病例新增速度減緩下來，7天平均值現在減至30萬例以下，但法國1月的新增病例仍達近1000萬例。

衛生部長維宏（Olivier Veran）前幾天說，目前這波疫情似乎已達高峰。

法國人口達6700多萬人，目前約有5400萬人至少接種一劑疫苗。

衛生部沒有透露累計病例中的2次或3次感染病例數。