英國統計局14日公布，11月就業人數月增25.7萬至2940萬人，截至10月止的三個月失業率降至4.2％，符合市場預期。政府薪資補助計畫已於9月底結束，英國勞動市場仍持續緊俏，但鑒於Omicron病毒帶來不確定性，分析師預估英國央行於周四會議將維持利率不變。