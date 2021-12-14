英國勞動市場緊俏 11月就業人數增加逾25萬 19:592021/12/14 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國統計局14日公布，11月就業人數月增25.7萬至2940萬人，截至10月止的三個月失業率降至4.2％，符合市場預期。政府薪資補助計畫已於9月底結束，英國勞動市場仍持續緊俏，但鑒於Omicron病毒帶來不確定性，分析師預估英國央行於周四會議將維持利率不變。 春節專案開跑 陳時中：居家檢疫串門子最重罰100萬 就保法三讀 有扶養父母也能申請失業給付最高20％ #英國 #勞動市場 #緊俏 #就業人數 #統計局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》微軟收購Nuance案 英監管單位出手調查 14:322021/12/14 財經 失業給付加給對象納「無工作收入父母」 估每年超過4萬人受益 15:562021/12/14 生活 友達前三季車載面板銷量 市場第二 04:102021/12/14 產業．科技 Libor年底退場 銀行嚴陣以待 04:102021/12/14 全球財經 「技」高一籌 中彰投分署訓後就業率達9成 16:092021/12/14 寶島 彰化大村鄉民好幸福 下月每人領2000 04:102021/12/14 地方新聞 正大聯合會計師事務所－新創公司不可不知的勞動檢查與法令遵循 04:102021/12/14 金融．稅務 《國際金融》憂Omicron 歐股連4跌 10:172021/12/14 財經 《類股》太陽能Q4營收炙熱 明年產業前景啵亮 11:252021/12/14 財經 明年經濟求穩 金融成主雷區 04:102021/12/14 全球財經 風險偏好轉佳 高收益債資金動能強 09:492021/12/14 財經 財經熱門新聞 老美黑手伸進晶片業 台積電用2狠招拆穿詭計 - 財經 英特爾對抗台積電出狠招 張忠謀當初1句真話戳破內幕 - 財經 台股遭狙殺 散戶撿便宜？專家洩這5檔年底作帳最猛 - 財經 台中水湳地段受肯定 遠雄二期精華區塊即將推出備受期待 - 財經 驚！三星與IBM突破1奈米限制 台積電早準備好迎戰 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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