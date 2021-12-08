德國疾管當局今天通報，境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日染疫死亡人數衝上2月以來新高。德國正奮力要阻止第4波疫情。

德國聯邦衛生部轄下羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）表示，境內單日新增6萬9601例COVID-19確診，較上週同日多出2415例。

德國另增加527人染疫不治，是2月12日以來單日最高紀錄，累計死亡病例達到10萬4047例。

不過德國7天確診發生率則持續下降，由昨天的每10萬人432例降至今天的427例。

路透社報導，專家曾質疑，這項指標是否表示德國已度過這波疫情高峰，或是數據其實並不可靠，因為一些地方衛生當局已疲於應付疫情，尤其在疫情最嚴重地區。

德國上週同意，除了雜貨店、藥局和麵包店等購買生活最基本必需品的地點外，禁止未接種疫苗民眾進入其他公共場所；同時也加強施打疫苗工作。