由於近來新冠確診數飆升，為了防控具高度傳染性的Omicron變種病毒擴散，加州政府將收緊防疫規定，周一宣布在所有室內公共場所都必須戴上口罩。

這項口罩強制令將於周三生效，並持續一個月。這是美國人口最多的加州為了緩解這一波疫情將實施措施之一，其他還包括收緊病毒檢測規定等。在該州疫苗接種率較低的地區，醫院量能已經越來越緊繃。

加州衛生與公眾服務局長Mark Ghaly在記者會上無奈地表示：「我們知道人們累了，渴望正常生活，坦白說，我也是」。他表示，自感恩節以來，加州的新冠確診數增加了47%，每10萬人的感染率已經超過14例。

根據路透社統計，截至周日美國的新冠病毒確診數已突破5000萬大關，染疫死亡人數也超過80萬人。而根據約翰霍普金斯大學統計，截至上周六，美國平均每日新增確診數已逼近12萬。

英國周一證實至少有一個人因感染Omicron變種病毒而死亡，且Omicron已占倫敦新增感染病例的44%。