總統蔡英文今日出席國防部全民防衛動員署揭牌典禮，期盼推動全民防衛的觀念，以打造堅實國防，蔡英文期盼，未來「全動署」持續精進教召訓練、建立跨部會合作機制及適時修訂動員計畫，讓自我防衛的力量更加堅實。未來教召將試行提高為每次14天，並增加行軍宿營、戰傷急救等科目。

蔡英文指出，為落實全民動員的效能，她指示國防部成立「全動署」，最重要的目的，除了要推動後備動員改革，讓國家達成「後備動員合一」、「常後一體」、「跨部會合作」三大目標，更是要向國人表達， 政府推動全民國防的決心。

隨著科技進步，面對戰爭型態的改變以及非傳統威脅，守護國家安全，不僅是國軍的任務，也是我們每一個人要共同承擔的責任。國防部開始製作全民國防手冊，內容涵蓋各項防空避難、戰災、動員等機制，要強化大家對國防的參與和了解。

蔡英文認為，只有建立全民防衛的觀念，才能打造最堅實的國防，守護我們的家園，讓世界看見，我們會堅守「不畏戰，不求戰」的原則，讓世界看見，我們守護國家的決心。

她表示，在後備動員的改革上，陸續完成五個新訓旅的編制，並且依防衛作戰需求，重新編組各類型後備部隊，強化後備戰力。

未來全動署將推動3項任務，包括：第一，持續精進教召訓練，提升後備部隊戰力。2022年開始，教召訓練將由5到7天，試行改為每次14天，並且增加訓練行軍宿營、戰傷急救等科目。

第二，建立跨部會合作機制，確實整合全民總力。各地的人力物力動員、戰略物資儲備，是防衛固守的關鍵。我要請國防部，務必和各部會、以及各縣市密切聯繫，建立跨部會協調合作機制，確實掌握在災時、戰時能運用的民力、物力。

第三，適時修訂動員計畫，讓各項計畫更為周延。目前，全動署根據「動員綱領」，已經依分類計畫和執行主管機關，召開跨部會研討會議，擬定動員計畫。