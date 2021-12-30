看好海運市場20年來難得的大起時機，貨櫃輪需求強勁，台船(2208)先前規畫自行打造4艘2800 TEU級全貨櫃輪，第一艘今天舉行開工典禮，預計2023年第一季開始陸續完工，將採先建後租或伺機出售模式。

台船原本商船都由貨櫃業者委託打造，在看好未來海運市場，決定自建船舶。該批船舶除滿足國際海事組織(IMO)能源效率指標(EEDI)的最新節能標準外，並集合台船10年來的技術研發成果，在船速、油耗與裝載性能等規格設計達到完美。另外，同時取得美國驗船協會ABS SMART(INF)船級符號，實為智慧船舶認證，透由認可的網路連結及通訊，優先符合新世代船舶設備管理營運與船東營運所需。

該系列船舶更符合國輪國造精神，優先採用國內艤品設備與鋼板，除減少運輸成本外更於建造期間內創造大量內需，同時以此策略扶植國內廠家接軌國際，滿足全球航用設備需求與規範。

台船分別為長榮(2603)與陽明(2609)量身打造本型節能環保高裝載效能的船舶各10艘，其節能環保設計優良品質不但深受船東青睞，更分別於2017年與2020年榮登英國皇家造船工程師學會(RINA)所發行的世界名船錄期刊封面，成功讓台灣卓越的造船工業躍上世界舞台。