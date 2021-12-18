雲林縣長張麗善對公投案結果，18日表示公投的結果雖然不符期待，但這就是民主，我們都要予以尊重。今天的投票率非常不理想，這樣的結果，是否就代表台灣主流民意的意見？也值得大家靜下心來好好思考。

張麗善說，即便今天公投結果不如預期，但投下同意票的人民仍不在少數，他們來自不同政黨與公民團體，也橫跨族群、職業與年齡之別；在過程當中，我們認識了許多新的朋友，因此她雖然失望，但仍懷有希望。

萊豬進口代表的是食品安全、公投綁大選代表的是民主發展、重啟核四代表的是能源穩定，而珍愛藻礁代表的是環境永續，這段日子以來，她與同樣支持這些理念的朋友們，盡了一切努力將理念傳遞出去，即便結果不如預期，但我們都盡力了。

國民黨在這次提出反萊豬進口與公投綁大選2案，也全力支持由民間團體所提出的重啟核四與珍愛藻礁2案，能夠與支持這4項理念的人民站在一起，她感到非常光榮。

張麗善強調，公投結果已定，讓我們保持理性，重新調整腳步，台灣還有許多重要的難題，需要我們積極面對，尋覓解決之道；她也要強調，一個負責任的政黨，面對各種情勢，沒有悲觀的選項，只有呼應民意並展現韌性，才能獲得民眾的支持。