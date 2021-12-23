美初領失業金人數出爐 小幅遜於預期 22:162021/12/23 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國勞工部周四（23日）公布，上周（18日止）初領失業救濟人數持平於20.5萬人，與前周（11日為止）修正後的數據相同，但略低於分析師預期的增加20.6萬人。 勞工部數據亦顯示，前周續領人數減少8千人至185.9萬人。較為可靠的四周平均人數為206250人，接近52年新低，較前一周數據增加2750人。從這些數據可看出，美國勞動市場持續穩健。 美年終搭機需求 逆勢旺 11月季調失業率 近三年同月最低 #數據 #前周 #持平 #初領失業救濟 #美國勞工部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 永續投資當紅 ESG債券潛利佳 04:102021/12/23 投資理財 31省房產開發投資排行榜 湖北五倍增速領跑 13:012021/12/23 兩岸 大陸監管轉向雲端領頭羊 阿里雲 傳遭工信部懲處 04:102021/12/23 全球財經 中高齡就業專法不准年齡限制 勞基法、就保法卻帶頭歧視 19:032021/12/23 生活 俄或啟動對烏戰爭 美發布旅遊警示 04:102021/12/23 話題觀察 工商社論》論海外就業劇減二十多萬人的迷思 04:102021/12/23 財經要聞 台新投信看台股2022 雙選舉+三大題材助攻 12:492021/12/23 財經 年前撥款 勞保紓困最多貸10萬 04:102021/12/23 社會新聞 英特爾宣布 加入抵制新疆產品 04:102021/12/23 全球財經 國民黨台東市長初選 陳銘風對決周達三 04:102021/12/23 地方新聞 過好年！勞保紓困貸款 30日起受理申請 04:102021/12/23 財經要聞 財經熱門新聞 特斯拉大單被搶台積電不妙？1數據仍難看 粉碎三星霸主美夢 - 財經 這區房價半年1坪飆5萬 內行揭殘酷真相：再觀望更慘 - 財經 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 就是愛高股息 00900掛牌首日暴量傲視上市櫃個股 - 財經 台積電掰了！三星搶下特斯拉大單 護國神山輸在這裡 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。