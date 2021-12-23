美國勞工部周四（23日）公布，上周（18日止）初領失業救濟人數持平於20.5萬人，與前周（11日為止）修正後的數據相同，但略低於分析師預期的增加20.6萬人。

勞工部數據亦顯示，前周續領人數減少8千人至185.9萬人。較為可靠的四周平均人數為206250人，接近52年新低，較前一周數據增加2750人。從這些數據可看出，美國勞動市場持續穩健。