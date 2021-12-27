豐興本周盤價 全面維持平盤 11:332021/12/27 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於國際廢鋼原料行情漲幅不大，且國內鋼筋市場價格沒動，豐興（2015）決定，本週廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，全面維持平盤。 豐興本週產品報價，廢鋼每公噸收購牌價維持11700元，鋼筋每公噸牌價維持21500元，型鋼每公噸牌價維持26500元。 豐興本周盤價全面維持平盤 豐興本周盤價 開平盤 #豐興 #維持平盤 #本週 #豐興本周盤價 #國際廢鋼原料行情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華新麗華12月分不銹鋼盤元維持平盤 12:492021/11/29 財經 豐興鋼筋連降二周 刺激買氣 04:102021/11/16 產業特刊 國際廢鋼續跌 豐興再調降鋼筋300元 11:502021/12/13 財經 買氣回溫 豐興本周鋼筋開平盤 10:402021/12/20 財經 豐興本周盤價 維持平盤 東鋼、威致等也可望跟進 04:102021/11/30 證券．權證 《鋼鐵股》豐興本周全面平盤 鋼筋止跌 10:512021/12/20 財經 豐興調降鋼筋和型鋼產品 每公噸都降500元 11:102021/11/15 財經 豐興 鋼筋每公噸再降300元 04:102021/12/14 產業特刊 《鋼鐵股》豐興鋼筋連2周下跌 11:592021/12/13 財經 《鋼鐵股》豐興降鋼筋500元 廢鋼續平 11:252021/12/06 財經 《鋼鐵股》棒線、H型鋼價穩 條鋼大廠Q4營運有撐 15:402021/11/17 財經 財經熱門新聞 蝦皮店到店狂開能賺錢？內行曝「養套殺」絕招：最慘是他 - 財經 賺很大像死魚？中鋼40元山頂冤魂求救 專家2理由打包票 - 財經 赴美蓋5奈米 日本為何用台積電10年前技術？爆2大理由：高招 - 財經 無痛存退休金》提早退休勞保年金「減20％」 1方法每月再多領4千 - 財經 傳富邦握花旗優先議約權 他爆這家才是大魔王：金融圈傳遍了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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