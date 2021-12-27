由於國際廢鋼原料行情漲幅不大，且國內鋼筋市場價格沒動，豐興（2015）決定，本週廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，全面維持平盤。

豐興本週產品報價，廢鋼每公噸收購牌價維持11700元，鋼筋每公噸牌價維持21500元，型鋼每公噸牌價維持26500元。