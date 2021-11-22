豐興本周盤價全面維持平盤 11:322021/11/22 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於國際廢鋼原料行情變化不大，豐興(2015)22日開出的本周內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品，全面維持平盤。其中，廢鋼每公噸收購牌價維持11700元，鋼筋每公噸牌價維持22300元，型鋼每公噸牌價維持26500元。 挑戰萬八 達人布局績優股 股市黃曆－靈活運作 營造短線機會財利 外資期現貨中性布局 財報靚 本周電金法說吸睛 #豐興 #維持平盤 #豐興本周盤價 #國際廢鋼原料行情 #日開出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全面納管、就地輔導 中市府籲未登記工廠快申請 13:082021/11/21 生活 10元參與生醫商機 04:102021/11/22 證券．權證 匯率期貨趨勢專欄－縮債啟動 美元走勢看升 04:102021/11/22 證券．權證 營收連三月升 作帳行情可期 振曜台半 前景看好 04:102021/11/21 產業特刊 陸黑色系期貨價格齊跌 專家：大宗商品出現轉折點 20:352021/11/21 財經 商場投資助攻 台中房市熱區看漲 04:102021/11/22 產業．科技 皇廣綠色鑄造 勇奪國家品質獎 04:102021/11/22 產業．科技 記憶體族群領漲 台股早盤呈現小漲 09:192021/11/22 財經 權證星光大道－玉晶光 搭上元宇宙題材 04:102021/11/22 證券．權證 財經熱門新聞 這6檔被投信炒到山頂 小心有人開賣股第1槍 - 財經 退休好生活》疫情未回國遭除籍 不影響年金給付 - 財經焦點 - 中國時報 市場看法太過悲觀 群聯潘健成：快閃記憶體需求 看不到天花板 - 財經要聞 - 工商時報 蔣爸閃離中芯首發聲 爆美中對戰下…晶圓代工剩2條路 - 財經 美股快崩潰？大多頭罕見警告：他的態度將是引爆點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。