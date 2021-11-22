由於國際廢鋼原料行情變化不大，豐興(2015)22日開出的本周內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品，全面維持平盤。其中，廢鋼每公噸收購牌價維持11700元，鋼筋每公噸牌價維持22300元，型鋼每公噸牌價維持26500元。