華新麗華12月分不銹鋼盤元維持平盤 12:492021/11/29 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新麗華29日開出12月份盤價，為求產業共好，決定與客戶共體時艱，維持平盤。華新麗華表示，雖然目前整體成本仍高，不銹鋼盤價本應秉持反應成本為原則，但持續上漲恐讓客戶接單能力受到影響，以致喪失競爭力，因此才會開平盤。 公股護盤 點火16檔高殖利率股 市場熱 北台灣廠辦身價漲 線纜業 今年業內外皆美 日本製不銹鋼金屬表面研磨機 日勝國際將赴台中參展 #華新麗華 #不銹鋼 #維持平盤 #盤價 #盤元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股回測季線 萬七關卡有撐 04:102021/11/29 證券．權證 16檔12月常勝軍 法人卡位 04:102021/11/29 證券．權證 《半導體》外資喊買、目標價400元 穩懋心喜 11:592021/11/29 財經 1分鐘讀財經》公股穩行情 連2日護盤買超抗通膨、抗跌雙題材股 08:212021/11/29 財經 華上與合作夥伴 攻愛滋病新藥開發 04:102021/11/29 證券．權證 南非Omicron病毐來襲 台股早盤一度大跌逾百點 09:212021/11/29 財經 台積電、聯發科翻紅 台股盤中急拉回平盤 10:532021/11/29 財經 12檔利多護體 法人逆勢挺 04:102021/11/29 投資理財 澳門賭場大亨周焯華被捕 摩根大通：將重創澳門博彩收入 11:222021/11/29 財經 財經熱門新聞 台積電有多操？工程師平均撐多久 過來人揭真相：保重 - 財經 一卡通被切割 最快下月電支更名 - 財經焦點 - 中國時報 外資唱旺PCB 瑞銀喊買五虎將 - 財經要聞 - 工商時報 薪轉戶驚傳遭集體盜刷 中信銀回應了 - 財經 Omicron、通膨雙重夾擊毀經濟？專家最害怕這件事發生 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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