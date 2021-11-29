華新麗華29日開出12月份盤價，為求產業共好，決定與客戶共體時艱，維持平盤。華新麗華表示，雖然目前整體成本仍高，不銹鋼盤價本應秉持反應成本為原則，但持續上漲恐讓客戶接單能力受到影響，以致喪失競爭力，因此才會開平盤。