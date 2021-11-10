桃園楊梅天成醫院復健科醫師李薇分享，一名6歲男童被爺爺奶奶送到急診室，臉色蒼白且尿液顏色和茶水一樣，經診斷確認罹患胃癌，須動手術治療並截肢，讓爺爺當場搥胸痛喊「都是我不好！我好笨，我們沒有讀書，我的愚昧無知害了小寶！」所幸男童經治療後，狀況逐漸好轉。

健科醫師李薇在臉書發文表示，某天兩個老人匆忙將一個小男孩送至醫院的急診檢傷站，只見男童臉色蒼白、肚子鼓很大、沒胃口、無法解便逾兩周、排尿沒幾滴且顏色深的跟茶水一樣，肚子以下的肢體都發白無血色，腳趾呈現深紫色至發黑，左邊的小腳趾斷了一截。「男孩很虛弱，頻頻嘔吐都是酸水，虛弱地連話都說不清楚。」

緊接著男童的爸媽衝到病房中，一進門就開始怪東怪西，當時醫院裡感覺都瀰漫著自責，每個人都可聽到男童爺爺奶奶的啜泣聲，而男童的爸媽還在互相責怪「要不是妳說我們兩個工作忙，沒空顧小孩，也許就不會這樣」、「怎麼又怪我了？不是你說你要專心做論文，有兒子在會影響你的嗎？」可悲劇都已經發生了，怪誰又有何用？

李薇透露，男童自出生起就由祖父母照顧，爸媽忙著工作與攻讀博士學位而沒空陪伴男童，每次回來探視男童的時間也越隔越久，從一開始的每周，變成三個月一次，而男童見到爸媽從起初的期待與不捨對方離開，到最後不理不睬，將爸媽當客人看待。而照顧男童的責任自然而然就落到兩個70多歲老人的身上。

李薇也說，爺爺奶奶下地幹活，種田種菜養雞鴨豬牛，男童總在旁邊當個小跟屁蟲，學得有模有樣，男童發燒生病，爺爺總用祖傳藥水解決，且都見效，以前生病都沒留下病根，但這次不知為何，小男孩肚子脹氣嘔吐，喝了幾個月都沒好，常常半夜肚子痛到在地上打滾，爺爺奶奶不知所措，只能抱著他一起哭。

李薇接著說，後來男童的便秘越來越嚴重，大便顏色從暗褐色變紫黑色，鄰居街坊聽聞小男孩生病都說一定是吃了放太久的食物。儘管神藥苦得難以下嚥，爺爺總是逗著布偶戲以搏男童一笑，但隨著日子過去，男童不斷消瘦，最後骨瘦如柴、身上的骨頭肉眼可見，一下子彷彿滄桑了十歲，而爺爺奶奶也因為擔心而憔悴不堪。

李薇表示，男童爺爺口中的祖傳神藥就是去廟裡求的符水，眼見孫子喝了狀況都沒改善，爺爺便越求越多符混水給孫子喝。爺爺奶奶沒讀過書也不識字，家裡以前窮得買不起電視，生活就是農活和這些偏方。

李薇透露，好長一段日子，男童的爺爺奶奶儘管不會智慧手機，還是戴著老花眼鏡，努力找到電話按鍵給男童父母報平安；孫子生病後，由於知識有限，並沒有把病情傳達清楚。而他們所住的深山也沒幾戶，鄰居彼此親近但又住得遠，某天小孫子忽然叫不醒了，全身蒼白鐵青，爺奶半夜衝到鄰居家，請對方幫忙將孫子送去醫院。

李薇不捨地說，結果男童父母一到醫院，第一件事情就是數落爺爺奶奶沒把男童照顧好，每句責怪都像刀一樣戳在爺爺奶奶的心臟上。最後小男孩診斷出得了胃癌，合併腸子缺血性阻塞，急需開刀並截肢。這樣的結果，讓男童的爺爺大崩潰，搥著自己的胸口拍著腦袋說「都是我不好！我好笨，我們沒有讀書，我的愚昧無知害了小寶！」男童的奶奶則坐在椅子上低頭不語，一滴滴眼淚就這樣落在鐵椅與醫院的地板上。

李薇說，男童開刀好幾次都是爺爺奶奶寸步不離的照顧著，他們輪流躺在醫院又小又硬的陪病床上。而男童的胃被切掉了三分之二，同時切掉三分之一的小腸，腿保住了部分，左腳踝以下截肢。在等腸子恢復好的期間，廔管接到小腸裡提供營養，另一個管子直接到大腸，他的肚子上有兩個洞，一個是食物進去，另外一個是排泄物出來。

李薇表示，男童動完手術兩個月後終於可以下床走動，但走路時肚子前的袋子會有摩擦聲，讓他覺得很丟人，所以始終不願意踏出病房，「這兩個人造廔管就像他的心結一樣，好難移除。」後來爺爺給孫子買了遙控飛機，在有限空間及高度的病房中飛著，才讓孫子露出久違的笑容。不過，男童操作遙控飛機不當，不小心撞到桌子，打翻了爺爺的安眠藥、心臟藥及胃藥，奶奶的止痛藥、高血壓藥與糖尿病藥。

李薇透露，男童看著散落一地的藥物，臉上的笑容逐漸凝結，驀然想起曾經爺爺奶奶的身體很硬朗，從來都不用吃藥，如今卻有數不清的藥物要吃，「他們也為我操碎了心，明明全身都痛，卻陪著睡在又小又硬的陪病床上，好幾個月。 」後來男童像在瞬間長大了，每天開始認真復健，義踝也裝上了。