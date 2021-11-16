林嘉欣是金馬獎史上首位獲得女主角、女配角與新演員3項演技獎大滿貫的演員，今年她帶著《美國女孩》問鼎第2座影后。外型甜美的她，過去鮮少以媽媽形象呈現在大銀幕，她吐露一直以來抗拒接演媽媽角色的原因，「女演員很可憐，一旦演了媽媽，所有的媽媽角色都找上來」。

林嘉欣認為，表演路上還有很多角色可以好好探索，所以有點刻意避免接演媽媽角色，這次願意點頭關鍵在於：「40幾歲的年紀，很少能遇到一個有完整性的角色，這次劇本寫得非常好，導演阮鳳儀也給我很大信任感及空間，讓我形塑『莉莉』這個角色，我看劇本過程就對角色產生想像畫面。」

片中的莉莉是乳癌患者，因此帶著2個女兒從美國回台治療，有幾幕她做化療及化療後產生的不適感，眼神、表情及語氣流轉演得絲絲入扣。她分享開拍前除了到醫院探訪患者及照顧者，也看了作家西西寫的《哀悼乳房》的書，認為塑造每個角色前，閱讀文字讓她對角色的想像更甚於觀看其他影片，她也和導演討論了莉莉和片中丈夫原生家庭背景，及片中夫妻對孩子教養的差異。

林嘉欣美得很紮實，散發盈滿溫柔堅毅魅力。（寰亞藝人經紀提供）

片中有一幕女兒幫她擦身體的橋段，她當時坐在浴缸裡、胸部綁著繃帶，劇組找來護士依患者切除後的真實情況幫她綁上繃帶，「因為綁得很緊，我有點喘不過氣，所以講起話來很虛弱、沒力氣的語氣，剛好也符合角色狀態」。

電影中的媽媽背負親子關係緊張、疾病等壓力，林嘉欣觀察自己的媽媽，「我媽媽是傳統典型的媽媽，有事想講又講不出口，有時候委屈、有時候犧牲，用雙重標準過日子我是不願意的，所以我跟孩子相處很坦白，我作為太太也很爭取有自己的時間，貼近自己想要的樣子」。

莉莉角色擺脫不了社會賦予的壓力與家庭枷鎖，林嘉欣自認和莉莉個性截然不同，「我從小受西方教育，後來回台灣、香港，我也能了解傳統，即便當了太太，我一直都是獨立個體」。她對片中大女兒角色很有感，「每個人心中都有個美國女孩，我當初看劇本，非常能進入且理解芳儀的角色」。

片中大女兒芳儀想回美國，當年的她則是一心想回台。她10歲時父母離異，15歲那年在加拿大被星探發現，因為很想入行，於是騙爸爸說回台過暑假，後來簽進寶麗金唱片公司，1年多之後回到加拿大，當時她低著頭拿專輯給爸爸，結果爸爸抱著她痛哭，「我第一次看到我父親大哭，我才知道什麼事都要跟家人講，現在我當母親就懂了」。

她當年回台時面臨文化差異，就像片中的女兒被同學說「美國回來的」，「當年很多人說我明明長得華人樣子，但嘴巴說出來都是英文」，她藉由看報紙、看電視劇學中文，當時挫折感非常大，「那時候會想，我在加拿大自由自在的為什麼要回台灣，而且還被要求這不能說那不能說，不能誠實做自己」。瞞著爸爸回台是做過最叛逆的事？她笑回：「我叛逆很久，我到現在還在叛逆，當太太當媽媽我也叛逆，這是當Artist的特質，還是要有點叛逆才可以做你想做的事。」

林嘉欣這些年來從安然生活中積累出真實光采，她和導演老公袁劍偉育有11歲和8歲的女兒，她分享從女兒小二開始，一家人就會開家庭會議，每個人都可以發表意見，「他們有不滿的，對姊姊也好對妹妹也好，對爸媽對功課都可以有意見，誰開始講話就不能插嘴，怎麼面對困難、怎麼解決問題，這個家庭會議已經包含他們成年之後要遇到的事，不要大人就是大人，大人的會議其實也可以讓小孩參與」。

林嘉欣生活中鑽研陶藝很有心得（上圖）；至於拍片，她當時與戲裡兩個女兒感情不錯。（摘自林嘉欣IG、傳影提供）

她笑言，教養過程也有過情緒暴走時刻，「特別是到夜晚，我的耐性就愈來愈少，一心在想趕快睡覺讓我休息，如果我有情緒，隔天我就會跟她們道歉，道歉的做法和開家庭會議都是我媽媽不能認同的，我自己當媽媽之後，不斷提醒自己『我千萬不要那樣』，所以我工作上遇到的困難我也會跟他們講，我認為每個年代的教養都要改變」。

林嘉欣以母親角色展露演技。（傳影提供）

她生活中也曾因孩子教養問題和另一半有不同意見，「所有夫妻一定都會經歷，到底要讓孩子快樂成長、沒任何功課，還是要讓他們什麼都學，讓他們有競爭力充分準備好自己，光這兩個決定就很難，所以在《美國女孩》很多時候我都用本能來演，因為明白這家人矛盾的位子在哪，遇到的難題在哪」。

林嘉欣與莊凱勛首次合作，兩人互飆演技。（傳影提供）

林嘉欣的教養方式是依2個女兒的個性特質讓她們自由發展，大女兒愛寫作，曾說長大後想寫書、想要當漫畫家，她看到有趣的動畫會下載分享給女兒，或買漫畫式的書籍給女兒，「最終還是要從她熱衷的事下手，才會往那方面去好好發揮，妹妹就比較運動型，1個禮拜要求練6到8小時的羽毛球，就像我自己遇上了戲劇、遇上陶土，當你很愛一件事，你就不會計較，不管多難都會克服」。

林嘉欣自然動人演技，憑此片入圍東京影展。（傳影提供）

生活中如何找情緒出口？她主張每個家庭都應該要有「Quiet Time安靜的時光」，她提到2個女兒沒有電子產品，電腦則是拿來做功課不是娛樂，周間以閱讀為主，假日才有電視時間，「家庭中每個成員都需要時間冷靜下來，不然意見不同的時候就容易講出很傷的話」，她這些年除了電影演出也鑽研陶土，「在香港能有屬於自己的空間，把自己暫時忘掉是很棒的事」。《美國女孩》12月3日在台上映。攝影 B Wong 化妝 Will Wong 髮型 Bart Choi 服裝 CELINE 首飾 BVLGAR