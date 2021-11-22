【愛傳媒簡秀枝專欄】「不去做，覺得自己會窒息！」旅居奧地利的台灣當代藝術家張乾琦，如此說。此話一出，彷彿解釋了馬格蘭攝影社當年為什麼選擇張乾琦為絡身會員。

身為影像探索者，有形無形的「錬」，讓擁有紀錄影像的靈魂，即使出生入死，也要按下快門，那個快門，也許是他已經凝視數個月，甚至數十年。

張乾琦獲選為2021年第28屆東元人文奬，他於10月24日專程從奧地利專程返台，完成14+7天的防疫隔離，主要是為了參加頒獎典禮，並且以「鍊，不思量，自難忘——馬格蘭攝影社張乾琦的圖像意義」為題，發表演說。

在一群科技人與企業家當中，綁著馬尾的張乾琦，顯得很特別。新買的西裝加領帶，別著鮮艶花束，看得出張乾琦的盛重其事。

他特別把近年來創作的幾個主題，進行剪輯，帶領與會者進入他的影像世界。

「靜態影像可以是流動的，動態影像可能是是沈靜的，兩者相融於音影之中。」他說。

從事報導攝影三十餘年，屢獲國際肯定。近十多年來，更在攝影的基礎上，開展對録像與聲音的探索，作品深具人道關懷與獨特美學，為紀錄影像開拓不凡的格局。

由於張乾琦是馬格蘭攝影通訊社（Magnum Photos）的唯一亞洲人（華人），專業地位十分受肯定。東元基金會在受獎者文章中，開門見山形容張乾琦是「讓台灣觀點站上世界頂尖舞台的台灣詩人」，相當傳神。

張乾琦成家很晚，對膝下的一對兒女，疼愛有加，這3個禮拜的隔離期間，靠著越洋視訊連線，互通訊息，疏解離別之苦，甚至不惜在防疫旅館浴缸養小魚，藉以拍攝人臉與小魚群共戲水的短片，娛樂千里遠的骨肉，濃濃父愛，令人動容。

他為東元基金會設計邀請卡，卡片有著可愛玩偶，配合閃爍燈影，上面書寫著，「過去我總認為，沒有攝影，我根本一無是處。直到有孩子後才了解，若沒有愛，我會比一無是處還要虛無。」彷彿以他常年國際奔波、工作至上的過來人經驗，告訴所有忙碌的專業人士，工作再重要，親情是無可替代的。

張乾琦從高二開始，因為發現暗房顯影的奇妙就愛上攝影，從此為攝影而活。他以龍發堂精神病患為主題，拍攝《The Chain鍊》，細訴病患，被不仁道對待；他反諷台灣婚紗攝影生態的《I do I don我願意》，揭露台灣仲介越南新娘的《Doble Happiness 囍》、思索跨國移動時空轉換的《Let Log時差》，還有北韓軍人主政下的惶恐人性、非法移民的紐約中國城，北京360度無死角的監控、香港反送中，群眾無視隔阻、辣椒水，催淚瓦斯，完全無視民眾的感受與安危，讓人瞠目結舌。

潻黑的現場，籠罩著肅穆不安，些許悲悽，些許荒唐，張乾琦掌鏡下的光怪陸離，但深切的人性關懷與道德省思，也叫人百感交集。

就在冰冷、殘酷的鏡頭之後，張乾琦最後還是把影片，拉回他的家，一對殷切企盼他回家的兒女身上。

家，還是飄泊人最後終點，因為在那裡，有痴痴等待，還有純純的愛！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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