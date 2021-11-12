本土劇女藝人白家綺日前在錄影中因腹部劇痛，而緊急送醫，經紀公司證實為急性膽囊炎，手術治療順利，而她本人公開貼文，秀出自己病床照，手上則是開刀取出的膽結石。醫師提醒，生產3胎以上、快速減重的女性為是膽結石的高危險群，務必提高警覺。

白家綺透過臉書表示，7年前健康檢查時，體內就有膽結石的存在，當時醫師認為可以再做觀察，不須動手術，這幾年間與膽結石「和平共處」。近日膽結石變大，造成劇烈腹痛，才不得已將膽結石取出，現在只要在飲食上注意少油、少鹽、低脂肪即可。

報導指出，白家綺之前段婚姻育有2個小孩，再婚後3年內又生了2個小孩，今年生下女兒後，在產後短短2個月順利瘦身13公斤，恢復曼妙身材，讓許多女生羨慕。

彰化基督教醫院健康管理中心主任暨肝膽腸胃科主治醫師范泉山表示，受到女性荷爾蒙影響，女性膽結石、膽囊炎風險遠高於男性，至於多次生產及在短時間內瘦身的女性罹病機率更高。

原因在於女性在懷孕過程中，膽囊容易產生膽砂，膽汁也比較濃，隨著膽砂的增加淤積，就可能變成膽結石，臨床顯示，生產過3胎以上的女性容易膽結石，一旦卡住膽管，即為急性膽囊炎，產生劇痛。

此外，在短時間內暴瘦，也容易形成膽結石，范泉山解釋，減肥的人經常節食，但如果減少進食，就會影響膽汁分泌，膽汁濃稠，就容易形成膽砂，進而凝結成膽結石。

范泉山提醒，斷食節食有助於控制體重，但一定要吃早餐，睡覺期間身體處於靜止狀態，如果又不吃早餐，10幾個小時沒有進食，同樣會影響膽汁分泌，提高膽結石風險。

范泉山指出，在歸納膽結石風險因子後，白家綺正是典型罹病高風險個案，多次生產，加上快速減重，因工作緣故，須熬夜，很難養成吃早餐習慣，因此，膽結石纏身。

如何避免膽結石？范泉山說明，可將膽囊視為水塔，一定要定期清洗水塔，才能保持水質（膽汁）乾淨清澈，建議三餐定時，養成吃早餐習慣，讓膽汁正常分泌，幫助消化，還能降低膽結石形成風險。

再者，水塔裡面有一點小碎石，並無大礙，許多民眾膽囊中均有膽沙，如果用餐後半小時，直覺腹部發脹、不適，就應提高警覺。高風險族群應該定期接受健康檢查，透過腹部超音波檢視腹腔器官健康狀況。