一名男子與年僅17歲的小女友前往奮起湖遊玩，兩人為了增加情趣，女方換穿一套學生制服，由男友替她在月台上、鐵軌等處，拍下各種公開露出下體甚至現場尿尿照片，男方因此遭到起訴，但男女兩人都表示這是他們的情趣，並將其當成藝術照，不認為涉及色情，更不會外流，彰化地方法院審理後，認為仍容易與性聯想，且有對外散布之可能，依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑男方3月徒刑，可易科罰金。

根據判決書記載，男子與女友兩人交往已久，竟於106年2月8日，在嘉義縣竹崎鄉奮起湖，在鐵路及月台上拍攝A女穿著學生服、抬高大腿，張開雙腳、趴在桌上等裸露下體照片，放在名為「慾茶園」的資料夾內。

但男子雖然坦承有拍照，但辯稱：「我認為我拍的是藝術照，無關色情，而且當時女友已經滿17歲，已有性自主決定權，我並不知道不能拍攝已滿16歲少女的照片，我會拍攝這些照片，是為了要私藏，沒有要對外販售或公開的意圖，這是我們之間相處的情趣」。

A女審理時也證稱：「覺得我拍的是藝術照片，我很喜歡這些照片，是藝術還是色情，要看觀覽者主觀的想法，而且我拍攝時已經快滿18歲，我認為這樣應該沒有違法。」

男方律師也主張，這些照片是A女角色扮演（COSPLAY）的藝術照，並無性暗示，且目前社會風氣開放，照片不會引起一般人的羞恥或厭惡感，並非猥褻照片。

但法官認為，照片中有A女蹲坐、上小號、趴在桌上、坐在鐵路月台，左腳抬起，下體均明顯露出，照片非常露骨，具有性暗示，容易與「性」產生聯想，具有性目的。

法官審理後，審酌兩人為情侶關係，竟貿然拍攝A女裸露私密部位照片，讓此些照片有向外散佈之可能，但因內容不涉及性交行為，且非下體的特寫，整體犯罪並非嚴重，且男方承諾預計今年會與A女結婚，現在也在開電玩專賣店，男方自承已經跟A女生活了一段時間，還說「我或許不是好人，但絕對不是兒童及少年性剝削防制條例的壞人」，且提出結婚書約為證，因此判刑3月，可易科罰金