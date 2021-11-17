遠航董事長張綱維在交保後今（17）日首度現身，針對去年1月民航局違法廢照，他在今年1月已向交通部提起行政訴訟，近日將發函交通部、行政院要求和解，希望11月24日在行政高等法院開庭時與民航局可以和解，要求復照、復飛，如果行不通，將在12月13日前提出國賠，國賠金額50億元。

遠航2019年12月13日無預警停飛，民航局2020年1月31日撤銷遠航營運許可證、收回航權，遠航不服在當年2月提出訴願，交通部訴願委員會5月一度認定民航局程序不符，撤回有關廢證處分，但事後補正程序，當年6月19日交通部正式對遠航廢照。另張綱維因掏空資產案，偵查遭羈押禁見近1年，交保8個月後今日首度露面。

張綱維表示，從民航局去年1月無權廢照，到交通部去年6月正式廢照，這半年已造成遠航實質損失、商譽損失，也讓投資人卻步。民航局無權說廢照就廢照，且遠航提訴願曾獲勝，民航局事隔半年才補件、廢照，造成他所有投資都泡湯，也對遠航一千多個家庭造成衝擊。

遠航今（2021）年1月15日已提告交通部，認為民航局欠缺管轄權卻對遠航做撤銷處分，民航局違法撤照造成遠航營業損失，及受有依其計劃可獲投資額的損失，應由民航局負責國賠責任。

張綱維強調，遠航財務不是問題，最希望爭取復照、復飛，但民航局的態度是關鍵。目前貨運市場大好，遠航有7～8架MD飛機，可以改成貨機載貨，且庫存還有10億零組件器材，許多員工因疫情沒有工作，隨時都可以復飛。已有兩岸多組投資人表達意願，估計投資額約10～30億元。

如果交通部無意和解，他將提出國賠，包括實質損失、飛行與維修執照、商譽損失等約50億元，在2年時效內，亦即今（2021）年12月13日前提出國賠。