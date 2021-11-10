日本36歲知名女星綾瀨遙，9月份因感染新冠肺炎被迫停工，期間還傳出綾瀨遙的媽媽在她染疫前遭人詐騙，讓綾瀨遙受到雙重打擊。如今已康復出院並火速復工的她，終於露面與大眾見面，媒體也拍到私下的真實狀態。

被封為「國民女神」的綾瀨遙，先前因工作滿檔，擔心疫苗的副作用會影響工作，而遲遲未打疫苗，因此8月份宣布感染新冠肺炎被迫停工後，便傳出濫用特權優先住院治療等負面消息，遭到不少人批評，一度還因檢查出肺部出現白影的中級症狀，讓外界相當震驚；綾瀨遙染疫前，還傳出她的媽媽遭人詐騙高達1億日圓（約新台幣2500萬元）。但綾瀨遙針對此事不願多談，敬業的她也在狀況好轉後火速回歸劇組，繼續拍攝與木村拓哉合作的新片《織田信長》，讓不少粉絲們相當擔心她的身體是否受得了。

經過多日的等待，綾瀨遙也終於在10月27日露臉參加「2021東京電視劇大賞」的頒獎典禮，榮獲女優獎的她，穿著一件白色的洋裝並將長髮盤起，展現往日的女神風采，網友看到後也紛紛留言：「終於看到我的遙，感覺瘦了一點，但狀態還不錯」、「天哪！女神真的瘦好多」、「小遙身體好好的比什麼都令人感動」、「沒事就好」、「終於看到會動的遙了」、「雖然還是美但瘦了一些還是讓人心疼」，意外引發話題。

另外，日本媒體《女7》近日也捕捉到綾瀨遙趕拍《繼母與女兒的藍調》續集的身影，當時的她雖戴著口罩、全身包緊緊，但素顏時的狀態還是略顯疲憊，讓粉絲們相當心疼；而她在此劇中將與佐藤健及竹野內豐合作，預計明年初上檔。

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