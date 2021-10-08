劉雨柔指老公Jeff常常把浪漫氛圍毀於一旦。（年代提供）

女星劉雨柔和格鬥選手Jeff在2018年結婚，婚後兩人時常透過社群曬恩愛，但現在生活中，這對格鬥夫妻真的有這麼浪漫嗎？劉雨柔在節目《聽媽媽的話》指控老公Jeff常把羅曼蒂克的氛圍毀於一旦，連當初Jeff也是趁劉雨柔在家洗碗時，突然拿出戒指求婚，讓她對求婚儀式的想像瞬間破滅。

劉雨柔與Jeff步入婚姻3年，主持人小禎問到夫妻間，曾做過讓自己最走心的事？劉雨柔說因為Jeff身為國家格鬥組織的執行長，常一身休閒和幹部們開會，她擔心他不夠體面，所以生日時買了名牌公事包當禮物，不料Jeff收到禮物，當著眾人面前翻臉：「妳明天拿去退掉！」尷尬不已。

Jeff解釋，因為當時劉雨柔已事業有成，而自己收入也相對較弱勢，收到名牌包的瞬間讓他不知所措，一方面不想成為她的負擔，也心疼她一直為這段感情付出，為當時情緒失控感到抱歉。

雖然格鬥選手的外表給人陽剛、兇悍的印象，但Jeff自認是懂浪漫的男人。Jeff曾在一次比賽後，抓準發表感言的時間，謝謝老婆不嫌棄自己窮，一路以來更給予許多陪伴與支持，當下在場邊的劉雨柔，感動地紅了眼眶，眼淚更是不自覺一直落。

明明是溫馨的場合，Jeff卻又冒出一句：「所以可以證明，劉雨柔真的不是愛錢的女生！」瞬間殺死所有浪漫，Jeff自認幽默說，只是想向眾人稱讚老婆很優秀，不是愛慕虛榮的女生。儘管場外觀眾笑聲不斷，但劉雨柔當下要繼續哭也不是，要翻臉也不是。

節目最後，Jeff雙膝跪地獻唱《今天妳要嫁給我》，補上當年帶點遺憾的求婚儀式，劉雨柔面對老公浪漫突襲，顯得又驚又喜，Jeff接著感性地說：「希望妳繼續打我一輩子！」恩愛程度羨煞眾人。以上內容，將於10日晚9點在年代MUCH台38頻道播出。