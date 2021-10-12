學生莊釧灝（中）、劉姍菱（左）表示，拿著自己獨一無二的作品陶碗打飯菜，真的很有成就感。（陳淑娥攝）

每一副陶碗及木筷都是獨一無二。（陳淑娥攝）

全班32位學生每天以陶碗用午膳，吃起來特別香。（陳淑娥攝）

台中市大甲高中美工科今年復科招收首屆學生，開學僅1個多月，學生為自己製作「飯碗」，完成第一件作品配釉陶碗及木筷，全班32位學生每天以陶碗用午膳，吃起來特別香。學生莊釧灝、劉姍菱表示，拿著自己的獨一無二的作品陶碗打飯菜，真的很有成就感。

陶藝老師黃嘉男指出，學生先認識及利用地表上常見長石、石英、滑石等礦物，取用天然礦石粉原料自行配製釉藥，在此之前需先製作陶胚碗，碗體經攝氏900度素燒後，噴上配製好的釉藥再以攝氏1240度高溫燒製而成，形成獨一無二的陶碗。

木筷則是由實習組長黃維靜老師指導學生運用膠合、榫接、削磨等多種手作技巧製作完成，兩件作品實際在學校午膳使用，將美學及科學融入在學校日常生活中，讓美好的高中午餐時光多了一分美感。

美工科主任林秋萍表示，因應時代需求，以MAKER美工的創新角度嶄新起步，美感與文創產品設計都是甲中美工科未來發展的重點，進到美工科的孩子經過3年淬鍊，在追求工藝之美的同時更具備跨域科技，整合美工各項學理與專業技能，成為通識各種媒材並能整合運用的設計者及創作者，讓專業技能體現美感生活的價值，落實學以致用信念與美感素養能力。

美工科高一生莊釧灝來自南投竹山，捨棄離家近的南投學校美工科及廣設科，遠至大甲高中就讀，1個多月來學習的非常有成就感；劉姍菱原已錄取台中科大創意商品設計菁英班，因喜歡手作課，選擇具有陶藝特色的大甲高中美工科。兩人表示，拿著入校第一件作品陶碗及木筷打飯菜，吃起來特別好吃，對自己的「飯碗」也相當滿意。

大甲高中蕭校長建華指出，隨著大眾意識到美學融入生活的重要，教育部也積極推展美感教育，但美善之事物需要專業技能、美感素養與時間陳釀。美工科學生入校1個多月，便能為自己配釉製作一個陶碗及木作一雙筷子，除了美工科教師團隊在課程開發與教學的用心外，更展現學生對美工科課程的投入，甲中美工科學生的學習成效展現，是新課綱適性揚才精神的最佳寫照。

大甲高中美工科教師團隊4位專業教師，包括繪畫老師林秋萍、陶藝老師黃嘉男、木創老師黃維靜、視覺設計老師高慧娟，跨科整合讓美工科課程作品兼具美感與實用，並利用科學研究的釉藥比例，讓陶藝作品更貼近想像與期待。