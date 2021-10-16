台南市某私立高中傳出疑似校園霸凌事件，該校1名一年級的女學生，15日早上到校上課後，被另名女同學打了一巴掌後，又被帶到廁所毆打，過程還被其他同學側錄上傳臉書社群，引發許多網友的關注。事後，校方指出，雖然雙方和解暫不提告，但仍將持續調查有無霸凌行為，並關懷相關學生的身心狀況，避免傷害再次發生。

近日網路流傳2段疑似校園霸凌的影片，第一段影片的場景在學校廁所，有1名高中女生在多位同學的起鬨聲中，先對被害女生打一巴掌，另名女生再接著上前抓對方的頭，又打了3拳。第二段影片的場景則轉換到教室，先前的高中女生再對被害女生打了一巴掌，導致對方的口罩脫落。

據了解，這3名女生原本都是好朋友，但被打的女學生疑因交友問題在手機私訊其中1名女生的是非，當事人得知後，昨天上午7點多上課之前，看到被害女生進教室，就上前理論，還打了對方一巴掌；後來老師來了，她們又改到廁所繼續「理論」，另有多名男女同學也跟著去。

到了廁所後，有2名女同學先後毆打被害女生，其他同學不僅在旁鼓譟，還將側錄影片貼到班上群組後，再被貼上臉書社群，導致被打的女生十分受傷。

事後，被打女生告訴教官，校方隨即啟動校安機制，並通報上級教育單位，還通知學生家長到校。雙方家長經過懇談後，被害女生的家長表示願意和解，也暫不提告；2名女學生更擁抱化解誤會，還有說有笑。

當天下午4點多，該校校長還透過線上會議，對發生此事表示道歉，但也提醒學生，未經同意任意上傳影片的行為，已經涉及刑責。校方強調，事後還將召開教評會對犯錯學生給予處分，同時也會輔導並糾正不當行為。

昨天警方網路巡邏發現此事後，為求慎重除主動通報外，也通知被害女生及家長到派出所問訊，但因當事人當場表示不願提告，警方即交由校方處理。