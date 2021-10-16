美國今天宣布解除完整接種疫苗外國旅客的旅遊限制，11月8日起生效。疾病管制暨預防中心（CDC）稍晚並說，美國將開放混打COVID-19疫苗的國際旅客入境，促進赴美。

路透社報導，CDC上週表示接受美國監管機關與世界衛生組織（WHO）核可的疫苗。CDC發言人指出，雖然CDC不建議混打，但混打行為在他國已日益普遍，所以美國也應接受持混打疫苗證明者入境。

白宮今天表示，外籍人士前來美國的新疫苗要求將於11月8日上路，對象包含跨越陸地邊界和經由國際航空進入美國的旅客。

CDC表示，只要是美國食品暨藥物管理局（FDA）和世衛核准使用的疫苗，在入境美國時都能被接受。

CDC說：「合併接種過任何FDA核准/授權，或世衛緊急使用清單列出的兩劑型COVID-19疫苗2劑，都可被視為完整接種疫苗」。

FDA目前認可輝瑞（Pfizer）/BioNTech、莫德納（Moderna）和單劑型嬌生（Johnson &Johnson）3款；世衛列入允許緊急使用清單的疫苗除包含前述美國的3款外，還包括阿斯特捷利康（AstraZeneca）、中國國藥（Sinopharm）及科興（Sinovac）。

此外，CDC也打算在10月25日前向國際入境航空旅客發布接觸史追蹤的相關規定。

「紐約時報」報導，想搭機赴美的外籍旅客11月8日起，在上飛機前須出示接種證明及3天內COVID-19篩檢結果陰性的文件；未接種疫苗的美國人自海外返國，則須出示前一天的病毒篩檢陰性證明，以及已預購抵達後將接受篩檢的單據。

華盛頓郵報引述世界旅遊觀光協會（World Travel and Tourism Council）指出，相較2019年，觀光旅遊業去年對美國國內生產總值（GDP）的貢獻掉了3.5%，流失約合7660億美元，職缺大減33.2%。