【LIVE直播】中央疫情指揮中心記者會。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增8例新冠肺炎確定病例，分別為2例本土個案及6例境外移入，本土病例都來自基隆，研判為舊案。指揮官陳時中表示，2名本土個案Ct值高，二採陰性、抗體陽性，雖然照正常疫調做匡列，但研判對社區影響小。另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增2例本土個案中，案16461為印尼籍30多歲女性家庭看護工，長期在台工作，今(2021)年10月20日因工作需求進行採檢，於今日確診(Ct值33，住院後採檢核酸檢驗陰性、血清抗體陽性)，目前已匡列接觸者7人，均列居家隔離。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，本土個案中的16461印尼家庭看護工，雇主家庭5月20日左右也有確診，不過當時流行病學上評估沒在可傳染期接觸，疫調不完整，不排除5月下旬感染的可能性。目前PCR處於陰陰陽陽階段，IgM陰性、IgG陽性，屬於比較久的感染。

羅一鈞補充說，案16461曾在8月底和9月底接種過2劑高端疫苗，個案是否屬於突破性感染還待釐清，因為目前研判個案感染的時間點是五月下旬，因此也有可能是接種前就感染了。

另一名案16462為本國籍50多歲女性，10月20日因陪病需求進行採檢，同日亦有全身倦怠症狀，今日確診(Ct值33.2，住院後採檢之核酸檢驗陰性、血清抗體陽性)，目前已匡列接觸者10人，均列居家隔離。羅一鈞表示，個案目前還沒發現接觸史，需要進一步疫調，但從PCR、血清看來，應屬於久遠的感染。個案曾打過一劑BNT疫苗。

陳時中表示，2名本土個案Ct值高，二採陰性、抗體陽性，雖然照著正常疫調做匡列，但研判對社區影響小。

此外，今日新增6例境外移入個案，為2例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自緬甸(案16460)、印尼(案16463)、泰國(案16464)、馬來西亞(2例，案16465、案16466)及南非(案16467)入境，入境日介於10月7日至10月20日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計16357例確診，分別為1716例境外移入，14587例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計846例死亡，其中834例本土、12例為境外移入。