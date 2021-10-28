本土疫情雖已趨緩，但中央流行疫情指揮中心今宣布二級警戒將繼續延長至11月15日，同時也公布多項鬆綁措施，這樣的政策，引發各界好奇，鬆綁多項措施與降級的差別在哪？到底什麼時候才會宣布降級？對此，指揮官陳時中表示，下降一級會與邊境鬆綁一起做。

美國媒體彭博（Bloomberg）日前公布最新「全球防疫韌性排名」（Covid Resilience Ranking），台灣10月排名再掉5名，於53個列入評比的經濟體中排第47名，其中，台灣在航班載客能力與接種疫苗旅客自由度上表現較差，在封鎖嚴重度則表現普通。

對於名次的倒退，陳時中表示，大家都希望名次往前跑，但該評比的要求與台灣國情不符合，我們在境內國家中開放讓經濟復甦，在保護復甦中，邊境暫時嚴管，等到疫苗起來，其他周遭疫情相對低時再來開放，

至於下降到一級的條件？陳時中說，屆時會與邊境檢疫措施一起做，這次是在二級中，做檢疫的開放。而鬆綁政策還是要看台灣疫情，國內9月20日至今本土共10例，後面8例都是舊案，也就是說社區基本上是安全的，所以予以開放。

由於感染科權威黃立民認為，目前一直強調疫苗覆蓋率沒意義，陳時中表示，目前全國高齡者的接種率都有八成，一、二類也有九成，代表防疫人員這條防線，相對是對防疫有保障，風險人員受到保護也相對高。

而台大公衛學者陳秀熙表示，低風險國家或致死率低的國家可先鬆綁，例如可縮短居檢疫天數？陳時中表示，死亡或是所謂致死率這應該是看致死率，致死率相對對於人的威脅若相對低是一個考量因素，中央考量是第二劑涵蓋率代表抵抗例力外，也會考慮各國風險情況，予以分級

至於春節居家檢疫放寬何時公布，陳時中表示，目前方案研議中，最後確定再報告，下週就會說明。