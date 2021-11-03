民進黨今天下午中執會傳出可能通過徵召前立委林靜儀，參選台中市立委第二選區補選，原本呼聲高也不怯戰的市議員張家銨3日表示，林靜儀昨晚打電話給她，表示如果被徵召，籲請支持，張家銨說，「她沒有理由拒絕，也配合黨中央」，成全林靜儀一起打組織戰、空戰，喚回年輕人回來台中投票，才可以打贏這場選戰，互相鼓勵、互相打氣。

張家銨說，民進黨最後不管誰出來參選，「我們就是要共同的勉勵對方」，我們為了打贏這一仗，共同達成補選成功的目標，有信心會是非常好的結果。

深耕第二選區多年的張家銨說，林靜儀在空戰方面沒有問題，地方的組織戰要辦小型座談深入社區，從地方組織獲地方民眾的支持，對於林靜儀的知名度，空戰的優勢包括她的邏輯清楚、口條佳，擁有全國知名度，媒體聲量強，在空戰是舉足輕重的角色和重要性。

對國民黨如果派出顏家人選，林靜儀是不是很難打？張家銨表示，地方很多人期待和勸進她自己，「所以我沒有怯戰的本錢」，今天如果黨中央通過徵召林靜儀，大家都要團結，在艱困的地方，多年來地方組織非常綿密。

她說，第二選區涵蓋的三個議員選區，局勢來看本來就是藍大於綠，所以要怎麼樣勝選，必須要好好的考量跟衡量，所以空戰這一戰陳柏惟也提供經驗，空戰要靠很多青年朋友回來投票，結合空戰能夠打出一場漂亮的一戰。

這次罷免案只差距四千多票，張家銨說，這一次的罷免案已經算是空前的投票率了，雙方都會在投票率上面都要非常的努力，這次補選在明年1月9日可能無法達到五成一，他們會盡量催票。

鎖定青年票是民進黨重要目標，張家銨表示，會針對掃街、市場輔選打贏選戰，一起將林靜儀送進立法院。