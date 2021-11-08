民進黨台中市第二選區立委補選參選人林靜儀，邀請前交通部長林佳龍擔任競選總部主委，對此林佳龍8日出席大肚山產業跨域創新高峰論壇後，接受媒體訪問表示，這是1個意外的發展，基於為社會舉才，她也很有誠意，我願意擔任主任委員，陳柏惟也同意擔任總幹事。

林佳龍表示，我目前正進行光合之行，到台灣各界尋找「光」一系列的規劃都已到明年初，不管在光合基金會、大肚山產創學院、台灣智庫等等，透過從政20年累積的經驗、資源來幫助更多的人；林靜儀邀請我擔任她競選總部的主任委員，基於為社會舉才，且之前在立院也是同事，在台中一起推動非常多地方建設，她是優秀人才，也很有誠意邀請。

林佳龍指出，這次陳柏惟罷免案是比較負面的例子，11萬的選票當選，卻7萬多人投票把他罷免，但投票已經成定局，我們尊重，但如果這是報復性的罷免，我想對以後民意代表在發揮上，會形成不好的影響。

陳任期期間，他應該保有可以問政、自由發揮的空間，但還是被罷免，不應該把罷免當作選舉的延長賽，既然還有剩下的任期，民進黨與基進黨因此一起推薦林靜儀來接棒，來完成陳柏惟任期內還未完成的事。

林佳龍表示，這次補選，要選賢與能，推出新的優秀的人才服務鄉親，這點我對於林靜儀有相當的認識，因此我願意擔任她的競選總部主任委員，陳柏惟也同意擔任總幹事。