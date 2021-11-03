含萊克多巴胺美國豬肉自今年元月起開放進口，年底反萊豬公投將透過直接民意決定是否禁止萊豬進口，經濟部長王美花指出，為符合國際開放萊豬標準，假如反萊豬公投通過，對我加入CPTPP相當不利。農委會主委陳吉仲今(3)日於「農業淨零排放系列座談啟動記者會」表示，因為反萊豬公投對於國家利益舉足輕重，將在13日電視說明會上說明反對反萊豬的理由，「只要民眾經過清楚理性思考後，就會認同我們去投不同意票。」

陳吉仲表示，反對反萊豬公投不只針對萊劑的殘留量、食安問題來討論，對國家發展相當重要，在CODEX(國際食品法典委員會)訂定萊劑殘留量標準後，現在已有109國也都訂定萊劑殘留量標準，並開放萊豬進出口，其中也包含CPTPP的11個會員國，萬一台灣要求零檢出，會嚴重影響我們加入CPTPP的過程。

陳吉仲指出，這也是自己在11月13日電視說明會擔任反方代表會強調的，反萊豬公投萬一通過，我們與11個會員國做經貿談判時，因為台灣無法遵守國際標準，很可能導致CPTPP無法順利談下去，這對台灣國貿有相當的影響力。

陳吉仲說，雖然自己沒有豐富的辯論經驗，但會站在專業、農業部門的角度上，把所有國內外經貿的事實跟國人報告，只要把這些資訊報告清楚，民眾理性思考後，就會認同執政黨去投不同意票，也會盡全力促成「四個不同意。」