行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮在立法院說，國際間最重要的是信任，開放萊豬是一個承諾；東華大學教授施正鋒表示，加入CPTPP之前與成員國做雙邊自由貿易協定（FTA）談判，討價還價是正常的，不據理以爭是喪權辱國。

施正鋒說台灣答應美國進口萊豬，然而，跟CPTPP會員國紐西蘭、及新加坡簽有FTA，難道有特別承諾要進口萊豬？「幫幫忙，用心一點，看英國、韓國、泰國、中國是如何著手談判，不然會被他國瞧不起、選民唾棄」。

施正鋒臉書指出，行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮號稱經貿談判老手，在立法院說，國際間最重要的是信任，開放萊豬是一個承諾，若不遵守，「其他國家會相信台灣會遵守國際規範嗎？」似是而非。

他說，WTO的一般性原則是一回事，儘管CPTPP大體複製，然而，只要不是刻意採取不合理的保護主義，還是允許成員國可以實施較嚴的標準而有部分保留項目。

他指出，根據楊珍妮的說法，「有五個美洲國家過去在WTO對台灣表達萊豬的關切，不知道他們是否有萊豬可以出口台灣，還是美國慫恿」。「即使CPTPP成員國加拿大跟秘魯真的有萊豬，中國的市場更大，他們絕對不敢大小聲，難不成要對台灣差別待遇？」