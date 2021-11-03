國內嚴守邊境，居家檢疫相關規範仍嚴，目前國人如因特殊事由返台，基於人道考量，可申請外出探親或奔喪，但目前規定返台檢疫期間每天僅能探視一次，立委呼籲疫情指揮中心應適度放寬，衛福部長陳時中承諾，會再研究如何放寬。

國民黨立委葉毓蘭今天在立法院社福及衛環委員會上指出，有民眾為探望重病母親返台，特別選在醫院附近的防疫旅館，但當醫院通知他母親將臨終，礙於現行規定一天僅有2小時可外出探視，讓他無法見母親最後一面。

葉毓蘭也表示有民眾向她陳情，為了送媽媽最後一程，從國外採檢、返台、住防疫旅館花了10幾萬，但母親出殯當天，從殯儀館移靈、舉辦告別式，再送火化，最後送上山，這不是兩個小時可以做到的，窮盡各種可能都無法延長。葉毓蘭指出，許多海外台灣人最近兩年都無法回台，是否可以放寬相關規定，不要讓他們造成遺憾。

針對入境檢疫探親、奔喪規定，疫情指揮中心昨表示短時間不會做調整，但陳時中今天對此回應，「確實我們也有收到這樣的心聲，我們的困擾比委員還多」，並允諾會考慮一個更合理的情況，譬如時間怎麼算，都還是有可以討論的空間。

葉毓蘭認為，目前各地方衛生局計算上會扣掉車程時間，這個是還不錯的，但比如說有特殊狀況，相關單位沒辦法通融，她也建議疾管署可設置熱線，來應付民眾的緊急需求，希望未來這樣的遺憾能少一點。