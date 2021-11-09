為減緩春節返台人潮，中央流行疫情指揮中心放寬入境檢疫措施為「10+4」，但無論有沒有打疫苗，都是用一樣的標準，因為返台民眾估計台灣為大宗，前衛生署長楊志良認為，指揮官是對大陸台商心中有恨才無法縮短天數，陳時中妙回：我應該是心中有愛吧。
對於春節檢疫改為「10+4」，楊志良認為指揮官對大陸台商心中有恨，陳時中反問，「心中有恨，所以努力把天數降低？應該是有愛吧！」他說，台商是返台最大宗，有恨的話是十四天把門關好來，但當然是接受到很多大家的反應，返鄉心切，我們想盡各種辦法，歡迎大家返鄉。
「加嚴變成21天，才有嫌疑啊」，他說，要減少四天是不容易的，否則北市長不會說困難很多，這樣才能達成多一點人進來。
陳時中也提到，有旅社老闆說變得很複雜，「沒有，我們沒有要求他們去改變動日期」，而是一月二日到十日若有人更改了就會有空房，而不是要求一個一個挪過來。
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