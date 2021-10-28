針對年底四項公投案，總統蔡英文昨（27）日在民進黨中執會前發表談話，她提出「四個不同意」，下令全黨阻止4公投過關。對此，前立委孫大千表示，蔡英文所提出的四個不同意裡，其中有三個都在打臉自己，並批「蔡英文就算不在乎自己的人格，至少也不要輕視台灣人民的記憶。」

蔡英文昨喊話，「「四個不同意，台灣更有力；四個不同意，台灣不會亂下去」，並批國民黨用藉口阻礙能源轉型，製造能源轉型缺口，阻擋台灣走向國際，還想故技重施，恢復公投綁大選，製造選務混亂。她也要求所有黨公職，全力阻止有人濫用公投，阻礙台灣能源轉型、走向國際、民主升化。

孫大千今在臉書指出，以當年蔡英文痛罵馬英九政府開放部分美牛的標準來看，全面開放萊豬簡直罪大惡極，蔡英文今天有什麼資格呼籲民眾「不同意」反對萊豬進口？

至於中油三接工程，孫大千說，就算外推，一樣會對大潭藻礁造成致命的傷害，且將同步影響到整個藻礁生態系；而藻礁永存更是蔡英文對環保團體的公開承諾，蔡英文今天有什麼資格呼籲民眾「不同意」守護藻礁？

孫大千也提到，公投綁大選一直是民進黨在野時所堅持推動的目標，公投是台灣人民神聖而不可侵犯的權利，也是民進黨喊了數十年的口號，蔡英文今天有什麼資格呼籲民眾「不同意」公投綁大選？

此外，對於蔡英文喊出「四個不同意，台灣更有力、台灣不會亂下去」，朱立倫昨下午受訪時回敬蔡英文，稱「若是四個不同意，台灣真的很沒力；若公投結果是四個同意，大家都開心」。