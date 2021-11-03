知名YouTuber理科太太日前傳出與台裔美籍藥劑師老公「理科先生」婚變，今(3日)更爆出理科太太現身家事法庭，5年婚姻終究走向離婚訴訟程序，稍早理科太太也在IG貼文，委婉以「我正用盡全力經歷的人生」來回應離婚消息，也希望保護才4歲的兒子，「外面的世界，大人來承受就好」，對於此事粉絲莫不感到震驚，但兩性作家艾姬卻表示和理科太太無恩怨，但真的不意外，也分析了理科太太在婚姻中的「4個難」，直言離婚「也可能是更好的決定」。

有段時間沒有跟理科先生一同入鏡的理科太太，日前爆出她已跟老公分隔2地長達1年時間，男方因疫情關係不願返台，理科太太在台灣獨自照顧兒子，如今爆出離婚，讓眾人都覺得很遺憾，兩性作家「艾姬」今天在臉書發表感想，表示不評論家務事對與錯，覺得理科太太的婚姻其實頗困難。

首先她身為公眾人物，走紅被關注，「私領域生活也一定會產生改變、受到影響」，而這雙方不見得都能適應與接受；其次家有憂鬱症患者其實也艱難，這不只是說理科先生的心理狀況，事實上作為照料者的理科太太想必也承受某種程度的身心壓力，「2019年理科太太就曾拍片說明自己也病了的狀況」。

艾姬臉書po文。(翻攝自我是艾姬-情癒撩慾系作家臉書)

再者，理科太太一個人帶孩子，老公不在身邊成為「偽單親」狀態，也很艱難，畢竟有些事情需要找男生幫手，但身為公眾人物又擔心會被外界誤解，「在仍有法律上婚姻關係限制下，偽單親媽有時比單親媽更尷尬」；最後是在疫情之下，夫妻倆處於遠距離的困難，艾姬認為，獨自承攬生活雖然沒問題，但身處異國難免時間對不上，連找對方說話都變得困難，「維繫感情重要的親密關係，更是難上加難！」，因此艾姬認為，如果婚姻有過不去的難關，「離婚，也許是不得已的選擇，但也可能是更好的決定」。