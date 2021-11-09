有名男性客戶來找我，第一次是為了問工作、事業方面的運途。後來某次見面問事，他提及到廟裡拜拜抽籤詩，籤詩指示必須與妻子離婚，運氣才能好轉。

從他的語氣，感覺似乎正認真考慮與妻子離異的事情，當下我非常希望可以立即請他離開，因為他的妻子才剛生下第二個女兒，做完月子，他怎能為了自己竟想著要離婚？

正當我氣憤難平，準備開口，他已經先出聲表示，自己與妻子的價值觀差異太大，甚至覺得妻子配不上他！認定妻子是鄉下人，思想跟不上時代。

我愈聽愈難過、火氣也愈來愈大。他的妻子是護士，他則從事室內設計的工作。護士工作穩定，但得常常值大夜班；反之，室內設計工作變數大，收入高低起伏不定。每次問事，他只關注自身工作問題，從未顧及其他，現下竟還想把仕途不順怪罪於妻子，從未想及：若非妻子，家中經濟得以維持正常運作？

只是，真是妻子拖後腿，讓他命運多舛？

我分別查看夫妻倆的八字命盤，結果恰好相反。妻子的八字命格相當旺夫，運氣也比先生好；反倒丈夫的八字命格狀況多，不但在婚姻中抗壓力低，還出軌外遇，而且只要偷吃，工作一定會跟著出狀況。這些提醒，早在他詢問是否離婚前，就已經反覆說過，但他就是沒把話聽入耳。

又隔了好一段時間，這位先生的妻子獨自找我問事，問的正是夫妻倆的婚姻。她表示先生想離婚，可是她不願意，不知道該如何是好？又提到先生嫌棄她又胖又醜又黑，完全不像個女人！

她說得無比委屈，如果先生不喜歡她的脾性、習慣、行為等等，還可以想辦法調整，但是長相、膚色與生俱來，無法改變，至於胖，她已經努力減重，但礙於體質再加上兩次懷孕累積的體重，短時間真的很難變瘦！看著先生愈來愈討厭自己，她非常苦惱，真的不知道該怎麼做，才能夠保住這段婚姻。

聽著聽著，我的心也愈來愈痛，非常心疼她的遭遇。當時的我，一方面提不起勇氣，另一方面是基於職業道德，所以不能告訴她，她先生也曾來問事、說過哪些關於兩人婚姻的事、如何描述她等等。

我非常希望她能夠多愛自己一點。她為這個家、這一段婚姻所付出的努力已經很多很多了！她是一個很棒的女人，是她的先生沒有福氣，不懂珍惜，才會想要分手。我透過占卜為她解釋卦象，顯示兩人夫妻關係已經結束，放手，她會過得更好。

約莫半年後，再見到這位太太，夫妻倆已經簽字離婚。不過，她想請教與前夫爭取女兒撫養權的官司是否有機會贏？卦象結果是肯定的，只是官司會拖上好幾年！果不其然，她順利獲得撫養權。

爾後再見面，我才告訴了她，屬於她的真命天子根本還沒有出現！她嫁錯人！教我意外的是她竟然脫口說自己知道，因為與前夫相識時，她就曾找我詢問兩人的情感發展。當年，我就對她說，兩人無緣，即便結婚，最終仍會以離婚收場！

原來，她在十八、十九歲時就認識了她前夫，儘管我告訴她「和前夫無緣，即便結婚還是會離婚」但她就是不甘心，還想趁著年輕奮力一搏，如今失婚，人也已經過了而立之年，花費十多年的時間證明命中註定的結果。

(本文摘自《命理師在做啥》/ 柿子文化)

【內容簡介】

為何總是所愛非人？

當命中註定的死神降臨，算命有意義嗎？

什麼時候才能買到好房子？

改八字就能改變命運？

從事命理事業近三十年、現任中華易經哲學會學術顧問和企業團體顧問的羅嫻老師，是公認感性、正派且固守做人本分的資深算命師！她參與過很多人的生命，陪伴著他們成長，有的故事讓人鼻酸落淚、有的過程令人為之動容。

一位命理師，會在遭逢危急之際，提點逢凶化吉；在好運到來臨之前，叮囑及時掌握。然而，真想要「命運操之在手」，減少浪費時間在效果不佳的選擇，盡可能避開身心不必要出現的傷害，除了正派專業命理師的提點，當事人問事後做出的選擇相當關鍵，無奈現在有太多人對算命抱持美麗的幻想、消極的宿命論、愛算又不信邪、心太過執著，以及各種各樣的迷思...

羅嫻老師在《命理師在做啥》中精選出一些精采生動並具教育意義的案例，希望能透過這些真實發生的故事，幫助讀者具備「知命、立命、瞭命」的正確觀念，如此才能發運揮命理的真正功能，以達指點迷津、瞭解自我，並幫助人們去創造更豐足且有意義的生命。

【作者簡介】

羅嫻 老師

● 好運占卜 軟體開發創辦人

● 中華易經哲學會學術顧問

● DestinyNet 命理網專業命理老師

● 「心情殿堂」粉絲專頁作者

從事命理工作近三十年，兼任企業團體顧問。

前來諮詢的年齡層十分廣泛，解惑方式深獲好評。在命理事業的理念中，堅信對於自我命格及未來的認知，可進而將命運掌握於自己手中，並認為善念可以改變一切。