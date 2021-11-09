全台房價狂飆，停車位的價格也十分昂貴，但考量未來轉手，若沒附車位可能較難賣出，近期有1名首購網友，相中1間屋齡21年的大樓，附車位21坪要價550萬，讓她十分心動，但附的車位是「機械車位」，也讓她有維修費高、安全上的疑慮。貼文一出後，許多網友勸道，「機械車位不考慮」、「買下去就套牢喔」。

1名網友在臉書社團「買房知識家（A你的Q）」發文，近期物色1間屋齡21年的中古大樓，1層4戶2房2廳1衛1陽台1廚房，不僅屋況維持良好，附車位21坪僅要價550萬，實際走訪查看後，讓她十分心動。

不過美中不足的是，附的車位是「機械車位下層」，也就是連人帶車搭升降梯下去，再開進車位，且是會上下、左右移動的升降平台，讓她有點擔心往後驚人的維修費和安全問題，不敢立馬下斡旋金，由於自身是看屋經驗不多的首購族，想聽聽達人的寶貴意見。

貼文一出後，許多網友都認為如果有選擇，建議買平面車位，「對機械車位有濃厚的恐懼感」、「機械車位不考慮」、「光是人車一起搭升降梯下去的案件，就先被淘汰了，跟機械車位一樣糟糕」、「走吧，下一個」、「如果你不缺錢買平面坡道的話，建議你再等等」、「買下去就套牢喔，而且下層是最便宜的」、「不考慮，轉手麻煩，後續保養費貴，省小錢花大錢」。

也有網友以自身經驗向原PO勸說，「我目前是承租機械車位，有兩次要出門的時候剛好遇到機械故障，這時候如果趕著要出門就很麻煩，所以如果預算夠的話，強烈建議買平面車位喔」、「了解一下住戶繳款的狀況和管委會運作」、「先看看管委會資金及運作狀況，好的管委會會按時保養維，機械車位問題不大，最怕是管委會資金不足，住戶欠繳狀況嚴重，一但有故障不一定能及時修復」。