第12輪公費疫苗第二階段預約原定昨(27)日中午截止，中央流行疫情指揮中心三度加開AZ及BNT，一開放名額幾乎秒殺，到今天中午截止，BNT名額剩不到3萬，AZ部分剩3萬多，不過仍有民眾反映，自己明明符合資格，卻「看得到約不到」，指揮中心發言人莊人祥透露背後原因。

根據指揮中心統計，本次加開截至今天下午1點，共7萬503人預約AZ，4萬763人預約BNT，總計約有11萬人成功搶到加開預約。目前AZ名額剩3萬多劑，BNT僅剩不到3萬，莊人祥表示，若各縣市政府未加開量能，第12輪應該不會再加開，預計到此截止。

但有民眾反映，自己雖符合BNT加開預約年齡，上網預約時卻顯示資格不符，形同「看得到卻約不到」。莊人祥解釋，昨天加開的部分是針對「新登記」的對象，只適用「10月13日至10月26日」之間登記意願的人，共有16.7萬人，如果是先前已符合資格者，昨天不會再度接到預約簡訊。

雖然第12輪預約截止後，仍有剩餘疫苗量，但各縣市剩餘名額不均，導致很多民眾還是打不到，莊人祥則表示，部分縣市本來量能就比較緊，民眾如果還沒有預約到，第13輪開放時還是符合資格，都可以再預約。