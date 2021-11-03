AZ混打mRNA疫苗最快本月開放，衛福部長陳時中今天表示，目前估算約有45萬劑莫德納疫苗可投入混打，他日前表示11月會開放混打，但今天未進一步透露是否會在第14輪開放混打。

美國日前贈台150萬劑莫德納疫苗，疫情指揮中心昨表示近日還有疫苗要到貨。陳時中今天在立法院受訪時表示，目前還有59萬劑莫德納疫苗在地方施打，打完之後大約剩50萬，加上美方捐贈的150萬劑，大約有200萬劑可使用。

陳時中進一步估算，目前疫苗平台上意願登記單選莫德納的人數大約30萬，所有想打莫德納的人大約70萬，但扣除一些可能陸續接種其他疫苗的人，整體還需要打第1劑莫德納的大約50萬人。

他透露，近期莫德納疫苗接種將先滿足第2劑需求，大約105萬人，接著是第1劑需求，大約50萬人；以目前手邊共200萬劑計算，剩下的45萬劑可用於混打。

疾管署長周志浩補充，目前莫德納疫苗供應量足夠，會盡快開放混打，但仍需視接下來接種量及到貨情況，待第14輪規劃時會再精算評估。