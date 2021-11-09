國產聯亞疫苗未取得國內緊急使用授權（EUA），導致國內有超過4000名參與臨床試驗的民眾即便接種過2劑疫苗，資格至今仍不被承認。指揮中心指揮官陳時中昨天向這數千位民眾致歉，但仍建議接種其他取得EUA的疫苗廠牌，以方便在國內通行。也提醒，若要打其他疫苗，必須間隔至少28天。至於後續發生不良反應該怎辦？陳時中也說，同樣可以申請預防接種傷害救濟。

聯亞疫苗在進行2期臨床試驗時，招收超過4000名受試者，但因最終無法取得EUA，讓已完成2劑接種的民眾處在尷尬地位。

指揮中心指出，傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）曾討論過，若民眾參與的疫苗臨床試驗最後未能取得EUA，後續只要不再參加試驗，都可選擇國內任一通過EUA的廠牌接種。

但後續若再發生不良反應該怎麼辦？陳時中表示，只要是接種通過國內EUA的疫苗，一切接種後的傷害同樣都可以申請預防接種受害救濟。