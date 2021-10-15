據《關島每日郵報》報導，關島觀光局(GVB)官員已正式提案，凡完整接種高端疫苗的旅客，入境關島時將豁免隔離，以提升來關島旅遊的人數。GVB局長古提瑞茲(Carl Gutierrez)14日證實，已向關島總督葛瑞羅（Lourdes Leon Guerrero）辦公室、公共衛生與社會服務局提案，但還未獲得回覆。

古提瑞茲表示，「帛琉已接受高端，紐西南也接受了，而台灣是更傾向西方的盟友」。將高端列入關島防疫豁免計畫的批准疫苗清單，將更符合關島與其他島國在大流行期間建立區域旅遊合作的努力。

目前關島僅對已接種美國食品暨藥物管理局（FDA），或是接種世界衛生組織(WHO)批准疫苗的旅客，給予隔離豁免。前者如莫德納疫苗、輝瑞疫苗或嬌生疫苗，後者如AZ疫苗。

先前帛琉宣布，接種高端疫苗的旅客入境時無須再遵守隔離規定。如果關島總督等單位最終批准此一提案，關島將成為繼帛琉之後，又一給予接種高端疫苗者享有豁免之地。

相較之下，紐西蘭與印尼雖然接受完整接種高端疫苗的旅客入境；但入境後仍須分別遵守14天與5天的隔離規定。